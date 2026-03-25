Apple Carplay krijgt iOS 26.4-update: dit verandert er

Apple introduceerde gisteren een nieuwe update voor het besturingssysteem van de moderne apparaten, iOS 26.4. Heb jij hem al op jouw iPhone gedownload? De iOS-opfrisser brengt ook wat veranderingen aan Apple Carplay voor in je auto met zich mee.

Apple Carplay is inmiddels helemaal ingeburgerd. Volgens Apple maken we samen meer dan 600 miljoen keer per dag gebruik van het autosysteem. En waarom ook niet? Het werkt als een tierelier en zodra je het eenmaal gewend bent, wil je niets anders meer.

Veranderingen Apple Carplay bij iOS 26.4.

Op je telefoon heb je door de vernieuwing ineens acht extra emoji’s en kun je AI muziekplaylists laten maken op basis van prompts, zoals ‘muziek voor in de auto wanneer je net voor 2,50 euro per liter hebt getankt’. Heel fijn, maar er zijn gelukkig ook aanpassingen aan Apple Carplay die wat nuttiger zijn.

Airplay in je auto

Na het downloaden van de update kun je video’s vanaf je iPhone naar het infotainmentscherm in je auto streamen via Apple Carplay. Denk aan een filmpje op Netflix, maar ook Apple TV en Video Podcasts. Let wel: dit kan alleen wanneer de auto geparkeerd staat. Daarnaast moeten autofabrikanten ondersteuning bieden aan de functie. Het is daarom maar de vraag of de maker van jouw auto de functie toestaat. Deze functie kan van pas komen tijdens het wachten aan de laadpaal of tijdens een pauze op een lange rit.

Het oog wil ook wat

Het ontwerp van Apple Carplay is lekker overzichtelijk. Daar moet Apple dus niet te veel aan sleutelen. Bij deze update is de 'Liquid Glas'-ontwerpstijl wat verbeterd door een vlottere weergave.









Hé Siri, of ChatGPT, of Google

Vanaf de iOS 26.4-update gebruikt Carplay niet alleen Siri als chatbot. Je kunt via aparte apps praten met andere AI-hulpjes van derden. Siri blijft echter wel de vaste assistent in de auto.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Apple Carplay niet bijster veel anders gaat zijn na de update. Het is niet zo’n grote aanpassing als bij Carplay Ultra zeg maar. Zoals ik eerder aangaf: dat is precies wat Apple Carplay nodig had. Ik ben fan!