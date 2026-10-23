GTA 6? De open wereld van deze populaire racegame is 2,5 keer groter

De wereld van Grand Theft Auto VI wordt gigantisch, maar er is een racegame die op het gebied van speelbare oppervlakte nog een stap verder gaat. Echt waar! In Assetto Corsa Evo kunnen spelers straks rondrijden in een gebied dat maar liefst 2,5 keer zo groot is als de wereld van GTA 6.

Waar veel racegames vooral draaien om rondetijden en het verslaan van je concurrenten, kiest Assetto Corsa Evo voor een andere aanpak. De game biedt ook een zogenoemde free-roammodus, waarin je de openbare weg kunt verkennen.

Het idee van een open wereld

Het idee ontstond niet zomaar. Marco Massarutto, medeoprichter van ontwikkelaar Kunos Simulazioni, zag dat spelers van de oorspronkelijke Assetto Corsa steeds vaker zelf grote gebieden bouwden waarin ze vrij konden rondrijden, aldus de beste man tegenover Top Gear . Daarbij viel hem iets op. De spelers gedroegen zich op die wegen opvallend realistisch. Ze gebruikten bijvoorbeeld hun richtingaanwijzers, een soort roleplay dus.

Dat bracht hem op het idee om die ervaring officieel naar Assetto Corsa Evo te halen. Soms wil je gewoon achter het stuur van een bijzondere sportwagen kruipen en een mooie route rijden. Ongetwijfeld was er ook inspiratie gekomen van de succesvolle Forza Horizon-reeks.

Duitsland boven Italië

Aanvankelijk dacht Kunos aan Toscane als locatie voor de open wereld. Dat Italiaanse gebied heeft immers alles wat je van een mooie autorit verwacht. Denk aan heuvels, kustwegen en fraaie landschappen. Toch bleek de regio volgens Massarutto minder geschikt voor de gameplay die de studio voor ogen had.

De oplossing lag in de Duitse Eifel, de streek rond de beroemde Nürburgring Nordschleife. Daar vind je een uitgebreid netwerk aan bochtige wegen, kleine dorpen en hoogteverschillen. Bovendien ligt een van de bekendste racecircuits ter wereld midden in het gebied. Eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. En geen enkel andere racegame heeft dit op deze manier eerder gedaan.

Voor de ontwikkeling verzamelde Kunos gegevens over een gebied van maar liefst 1.600 vierkante kilometer. Na een selectie en verdere bewerking bleef een regio van 1.100 vierkante kilometer over. Daarvan is uiteindelijk 400 vierkante kilometer daadwerkelijk speelbaar.

Een flinke lap virtuele grond. Volgens de ontwikkelaar is het ongeveer 2,5 keer zo groot als de wereld van GTA 6 . Dat zegt wel wat. Met wel een kanttekening. De wereld van GTA 6 zal extreem levendig zijn op een schaal wat we nog niet eerder hebben gezien, daar kan Assetto Corsa Evo natuurlijk niet aan tippen.

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