Aston Martin DBX GT is de luxeversie van een super-SUV

Aston Martin heeft een nieuwe versie van de DBX en die is niet sneller, sterker of extremer dan de bestaande S. Nee, Aston Martin vond dat zijn 727 pk sterke SUV vooral een stuk comfortabeler moest worden. Want als je met 310 km/u door Europa aan het knallen bent, is het natuurlijk wel zo prettig als je ondertussen rustig een gesprek kunt voeren. Dit is de nieuwe Aston Martin DBX GT.

De brave broer van de DBX S

De nieuwe Aston Martin DBX GT gebruikt dezelfde 4,0-liter twin-turbo V8 als de DBX S. Nog steeds goed voor 727 pk en 900 Nm. Cijfers waarmee de tank in 3,1 seconden naar 100 km/u schiet en uiteindelijk 310 km/u aantikt. Voor wie even niet meer helemaal weet wat snel is: dat is echt heel erg snel.

Maar toch draait het bij de GT niet om bizarre prestaties zodat je je passagiers kotsmisselijk kan maken. Waar de DBX S vooral duidelijk wil maken dat hij een snelle sportwagen met een hoge daklijn is, kiest de GT voor wat meer beschaving en rust. De grille is minder agressief, de bumpers en dorpels zijn grotendeels in carrosseriekleur uitgevoerd en de vier uitlaatpijpen staan netjes naast elkaar. Al moet ik zeggen dat ik de vorm een beetje gek vind, maar goed. Ik klaag niet.

Ook de 22-inch wielen zijn standaard voorzien van all-seasonbanden. Wie toch wel graag wil doen alsof hij met zijn 727 pk sterke SUV naar de Nürburgring moet, kan 23-inch wielen met zomerbanden bestellen.

















691 meter draad voor één stoel

Binnen in de auto wordt pas echt duidelijk waar Aston Martin met de GT naartoe wil. De stoelen zijn opnieuw ontworpen met andere kussens, verbeterde zijsteunen en een laag van 10 millimeter traagschuim. Dat klinkt al behoorlijk luxe, maar het gaat nog veel verder.

Voor iedere voorstoel wordt namelijk 691 meter draad gebruikt en is meer dan vierenhalf uur handwerk nodig. Dat is dus bijna een kilometer draad voordat je überhaupt je reet op de bestuurdersstoel kunt parkeren.

De GT krijgt daarnaast specifieke bekledingscombinaties, geanodiseerde metalen bedieningselementen, complexe borduurdetails en hoogpolige vloermatten.

Ook achterin wordt het luxer. De GT krijgt een vernieuwde individuele achterbankindeling, terwijl een panoramadak standaard is. De buitenste achterstoelen krijgen extra ondersteuning, zodat passagiers ook tijdens langere ritten er gewoon lekker comfortabel bij zitten. De middelste passagier heeft blijkbaar gewoon pech.















Stilte met 727 pk

Aston Martin heeft daarnaast behoorlijk wat aandacht besteed aan geluidsisolatie. In de deuren, wielkasten en bagageruimte zit extra veel isolatiemateriaal en achterin komt akoestisch gelaagd glas. Zelfs de carrosseriestructuur en afdichtingen zijn onder handen genomen.

Het resultaat moet een 13 procent betere zogenoemde Articulation Index opleveren. Dat is een prachtige technische manier om te zeggen dat je in deze Aston Martin makkelijker met elkaar kunt praten. Handig, want het zou toch zonde zijn om 727 pk te hebben en vervolgens bij iedere acceleratie je gesprek te moeten staken.

Wie nu denkt dat de GT geen herrie meer maakt. Maak je geen zorgen. Aston Martin heeft de uitlaat zo afgestemd dat harde, metaalachtige frequenties worden weggefilterd. De V8 zal dus iets minder klapperen, maar zal wel een vollere en schonere V8-klank zijn. Dus: de DBX GT kan fluisteren, maar heeft nog steeds een strot waar je je zeikende buurman boos mee kan maken.

Verder heeft Aston Martin de ophanging uiteraard ook compleet aangepast. Nieuwe dempertechniek moet slecht wegdek beter filteren, terwijl de carrosserie niet opeens aanvoelt als een boot. De transmissiesteun, de verbinding tussen het achterste subframe en de carrosserie zijn ook allemaal aangepast om de GT rustiger te laten aanvoelen.

En naast al die rustgevende details blijft dit dus gewoon een DBX met 727 pk. De koolstofkeramische remmen en snellere besturing van de S zijn overgenomen en met Sport en Sport+ kun je de V8 gewoon weer het karakter geven waar die oorspronkelijk mee is geboren.

De prijs is nog niet officieel bekend, maar daar horen we vanzelf meer over. Exemplaren van de nieuwe Aston Martin DBX GT zullen vanaf het vierde kwartaal van 2026 geleverd.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover