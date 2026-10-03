Aston Martin doet iets wat andere autofabrikanten en alleen van durven dromen

Nee! We gaan niet discussiëren over de toekomst met elektrische auto's en of we dat nu wel of niet zien zitten. Dat doen ze bij Aston Martin namelijk ook niet, en zoals we allemaal weten is dat het grote voorbeeld dat de hele autoindustrie zou moeten volgen als het aankomt op elektrificatie. Waarom? Omdat het de Britten blijkbaar allemaal aan den kont kan roesten.

Ooit, in een ver verleden had Aston Martin nog plannen om een volledig elektrisch auto in 2027 te lanceren. Het sloot zelfs een deal met Lucid Motors om daar echt werk van te maken, want het zou gebruikmaken van de technologie van de Amerikanen. Gedreven door financiële problemen en een markt die echt niet zit te wachten op een elektrische supercar, besloot het merk de lancering van de EV met drie jaar op te schuiven naar 2030. Zelfs dat blijkt niet haalbaar, want de tijdlijn wordt nu verschoven naar 2033.

Geen haast

Waarom de verschuiving? Heel simpel: het is niet nodig om eerder met een EV te komen, stelt CEO Adrian Hallmark. "We hoeven er enkel voor te zorgen dat onze BEV’s net voor 2035 aan de wettelijke voorschriften voldoen", vertelt hij tegenover AutoCar. "Ik ga geen exacte datum noemen, want die is onnauwkeurig. Het kan 2035 zijn, het kan 2033 zijn, maar het valt binnen die periode van drie jaar. Het is in ieder geval niet 2031."

Het is overigens niet dat Aston Martin het uitstelgedrag vertoont omdat het geen zin heeft in het bouwen van een elektrische auto. Het wil alleen graag zeker weten of het een beetje een toekomstbestendige EV op de markt zet als het eraan begint. Volgens Hallmark is dat op dit moment heel erg lastig aangezien de technologie op een ongelooflijk rap tempo innoveert en daarnaast ook de regelgeving rondom de elektrische auto's met de dag lijkt te veranderen.

Lucid en Mercedes-Benz

Het betekent ook dat de langdurige samenwerking tussen Aston Martin en Lucid (beide hebben geheel toevallig het Saoedi Arabië's Public Investment Fund (PIF) als grootaandeelhouder), die het in 2023 al sloot, op een andere manier ingevuld gaat worden. De 450+ miljoen dollar die destijds overgemaakt werd voor het gebruik van de technologie lijkt daarmee verloren te gaan. Hallmark geeft aan dat het tegen de tijd dat Aston Martin met een EV komt , er al zoveel technologische vooruitgang is geboekt dat de tech uit 2023 te verouderd is.

Daarnaast is het Britse merk begonnen de samenwerking met Mercedes-Benz te verdiepen, waardoor het nu ook met de Duitsers kijkt naar elektrische aandrijflijnen. Iets waar de Stuttgarters enorme stappen in lijken te zetten.

Wat gebeurt er dan tot 2035?

Als de EV niet binnen afzienbare tijd komt, wat komt er dan wel? Vooral veel geweld met de bekende V8 en V12 motoren. "We hebben een planning waarop we de kleinere (V8) en grotere (V12) motoren in gebruik en legaal houden tot het einde van die periode", bevestigt de topman. Hij geeft daarbij schoorvoetend toe dat ze ook bij Aston Martin moeten geloven aan hybridisering, maar dat het waarschijnlijk geen PHEV's zullen worden "want we zitten niet te wachten aan 200 kilogram aan extra gewicht."

Dat alles is als we ervan uitgaan dat Aston Martin het überhaupt overleeft tot die tijd. De autobouwer springt de afgelopen jaren door steeds krapper wordende financiële hoepels om investeringen en leningen los te peuteren om de cashflow ietwat op orde te houden. Maar ook daar is Hallmark positief over. Volgens hem duurde het wat langer dan de beloofde 18 maanden om Aston Martin na zijn aantreden weer op koers te krijgen. De belangrijkste veranderingen zijn doorgevoerd en " Aston voelt nu aan als een normaal bedrijf."

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