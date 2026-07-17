Aston Martin doet opnieuw noodgreep om tijd te kopen

We kunnen alleen maar hopen dat de ontwikkelaars achter de Call of Duty-franchise Aston Martin rijkelijk beloond hebben voor de creatie die ze deze week voor de aankomende game afleverden. De Britse sportwagenbouwer doet namelijk vandaag ook een laatste noodgreep om de deuren wat langer op te kunnen houden.

Dat de situatie na de laatste investeringsronde bij Aston Martin er niet bepaald beter op is geworden, wordt pijnlijk duidelijk. De automaker is volgens Bloomberg in gesprek met financier HPS over een lening om de liquiditeit van het bedrijf wat te verbeteren. Dat is op zich niet heel opmerkelijk, ware het niet dat HPS niet bij de bestaande groep investeerders en aandeelhouder behoort en dat het hier ook nog eens om een opmerkelijke financiële constructie gaat.

Drop down

Aston Martin zou namelijk sturen op een zogenaamde 'drop-down' constructie. Hierbij wordt een lening afgenomen tegen middelen van Aston Martin die in een andere entiteit worden ondergebracht. Daardoor worden deze buiten bereik van de huidige aandeelhouders en investeerders geschoven en is er dus ook geen toestemming nodig van deze partijen om een lening te kunnen nemen.

Een groep geldschieters in Aston Martin zag deze bui al begin deze maand hangen. Zij hebben zich ingedekt tegen deze gang van zaken. Doordat Aston Martin middelen uit het bedrijf haalt, valt er voor deze schuldeiser minder te halen mocht de autobouwer toch omvallen. De groep waaronder Arini, BlackRock en Sculptor, hebben daarom inmiddels juridische stappen ondernomen.

De aandeelhouders zullen vermoedelijk iets positiever tegen de stap aankijken. Doordat er geen nieuwe investeringsronde komt, blijven hun aandelen hetzelfde waard.

Dat wordt ruzie

Mocht het er dus van komen dat Aston Martin via deze 'drop-down' geld ophaalt, kan het zomaar zijn dat het op korte termijn in de rechtszaal moet verschijnen om deze move te verklaren. Het zal er vooral op neerkomen of het Aston Martin lukt om met dit nieuwe geld de stijgende lijn weer te vinden, of niet. Laten we hopen dat er tussen de miljoenen Call of Duty-spelers een hoop welvarende Aston Martin-kopers zitten.

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