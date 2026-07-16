Deze heftige terreinauto hadden we niet van dit merk verwacht

Als schoenmaker blijf je bij je leest. Het is om die reden dat het voelt als een rare keuze voor merken als Lamborghini, Aston Martin en Ferrari om met een SUV te komen. Voor al die merken geldt overigens dat hun SUV's niet perse de terreinwagens zijn die je verwacht, de Urus, DBX en Purosangue zijn vooral voor het asfalt erg snelle auto's met een hoge zit. Vandaar dat de terreinwagen van vandaag, die eruit ziet alsof die echt wel zijn mannetje kan staan in het onverharde, niet voelt als een natuurlijk project van een sportwagenmerk.

Dit is namelijk de Aston Martin Dreadnought. Om gelijk even de olifant in de kamer te benoemen: het is een virtuele auto. Je gaat hem wel kunnen besturen, maar niet door Forza Horizon te kopen. Nee, je moet fan zijn van de First Person Shooter-reeks Call of Duty. De Dreadnought is onthuld om zijn debuut te maken in Call of Duty: Modern Warfare 4. In die game is het aan te raden om qua vervoersmiddelen iets te gebruiken wat zijn mannetje staat op elk terrein, dus dan is een supercar met V12 wellicht niet de ideale vorm. Ondanks het niet beginnen met de letter V zoals vrijwel elke Aston, is Dreadnought (wat 'onbevreesd' betekent) wel een coole naam.

Los van het zijn van de terreinwagen heeft Aston Martin toch een eigen gevoel kunnen meegeven aan de Dreadnought. De voorkant kent het ietwat sharknose-achtige front van de DBS uit de jaren '70 en '80, met de kenmerkende Aston-grille die de bijzondere vorm van de voorkant aanduidt. Achterop zien we de vlakke, rechtopstaande lijn die doorloopt in een subtiele ducktail-spoiler zoals we die ook kennen van oude Astons, wat op eenzelfde manier gedaan is als de Victor en Valour. Ook de achterlichten die bestaan uit losse paneeltjes, zoals we die ook kennen van vele speciale Astons, mogen meedoen.

Technisch is het wat minder recht-door-zee voor de Aston Martin Dreadnought, want hij bestaat enkel in een game die niet echt om auto's draait. Toch belooft het Britse merk dat de herkenbare grom van de Aston V12 weergegeven is in het spel. Of dat ook betekent dat er een V12 voorin zou liggen, is niet bekend. Speakergeluid is het in elk geval, dus dan kan 'ie net zo goed elektrisch zijn. Toch?

De Aston Martin Dreadnought maakt zijn opwachting in Call of Duty: Modern Warfare 4, die te spelen is vanaf 23 oktober 2026 op Xbox, Playstation, PC en Nintendo Switch 2. Het momenteel net begonnen game-festijn genaamd Fanatics Fest in New York bevat een Call of Duty-stand waar Aston Martin een schaalmodel op ware grootte van de Dreadnought heeft neergezet. Productieplannen zijn er verder niet. Misschien een hoekje van de markt dat Aston kan onderzoeken, een G-Klasse-rivaal?

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover