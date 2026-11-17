Aston Martin heeft vandaag officieel bevestigd dat het in januari 2027 meedoet aan de Dakar Rally met een gloednieuwe offroader: de Aston Martin Dreadnought. De bestuurders van de Dreadnought zijn niet de minste.

Terwijl de meeste Formule 1-coureurs in januari lekker op hun gemak aan het strand liggen of in de simulator kruipen, zoekt Fernando Alonso met 45 lentes jong het avontuur weer eens in de zandbak. Hij maakte in 2020 zijn Dakar-debuut bij Toyota en werd toen keurig dertiende, maar wist ook een etappe te winnen. Net als zeven jaar geleden neemt vijfvoudig Dakar-kampioen bij de motorfietsen Marc Coma plaats op de bijrijdersstoel om de Spanjaard door de duinen te navigeren. Alonso krijgt twee zwaargewichten als teamgenoten: negenvoudig rallykampioen Sébastien Loeb en regerend Rally-Raid-kampioen Lucas Moraes.

Alonso zelf kan niet wachten op zijn dubbele programma in 2027. Hij zegt: "Nadat ik besloot om in de Formule 1 door te gaan bij Aston Martin, heb ik goed nagedacht over Dakar. Uiteindelijk was de keuze simpel: ik wilde de uitdaging volledig aangaan en zowel de Formule 1 als de Dakar Rally in hetzelfde jaar rijden. Formule 1 blijft mijn prioriteit, maar ik ben een coureur en dit soort uitdagingen zijn precies waarom ik van racen houd." Verander alsjeblieft nooit 'Nando!

De Aston Martin Dreadnought

De naam van de Aston-offroader kan gamers bekend in de oren klinken. De Dreadnought werd oorspronkelijk ontworpen als een digitaal, extreem militair voertuig exclusief voor de game Call of Duty: Modern Warfare 4, maar wordt nu door Aston Martin en vaste autosportpartner Prodrive omgebouwd tot een bloedserieuze Dakar-machine. En wat een apparaat is het! Aan de achterlichten zie je nog enigszins dat het iets met Aston te maken heeft, maar maakt dat uit?









Prodrive weet wel hoe je een winnende woestijnauto bouwt: de Britse renstal van David Richards stond de afgelopen vijf jaar drie keer op het Dakar-podium en won de rally begin dit jaar zelfs met een zelfontwikkelde auto. Prodrive kun je ook kennen van de moderne Impreza.

Dakar Rally 2027 is NIET in het Midden-Oosten

De 49e editie van de Dakar Rally wordt in 2027 verreden van 9 tot en met 23 januari, precies een maand voordat de F1-wintertests eind februari van start gaan. Vanwege de onrustige veiligheidssituatie in het Midden-Oosten verhuist de rally van Saoedi-Arabië terug naar Europa en Noord-Afrika. Het startschot klinkt op 9 januari met een proloog in het Portugese Loulé (Faro), waarna de karavaan op 12 januari de Middellandse Zee oversteekt richting Marokko. Na elf loodzware etappes en in totaal 6.805 kilometer (waarvan 4.341 kilometer aan klassementsproeven) valt op 23 januari de finishvlag in Marrakech.