Wow: Aston Martin is 99 procent van zijn waarde kwijt!

De markt van peperdure hypercars en exclusieve GT's is drukker dan ooit. Niet iedereen kan erin slagen en ook niet iedereen kan er een winst uit slaan. Maar een waardevermindering van je merk in acht jaar tijd, da’s gewoon knap.

Toch lukt het Aston Martin. Sinds de beursgang in het najaar van 2018 is het aandeel van het Britse merk met een duizelingwekkende 99 procent gekelderd!

De waarde per aandeel

Toen Aston Martin Lagonda Global Holdings plc in oktober 2018 vol trots naar de beurs van Londen stapte, lag de introductieprijs per aandeel nog op 19 Britse ponden. Beleggers stonden in de rij om een graantje mee te pikken van het iconische merk dat zo nauw verbonden is met James Bond. Inmiddels is het sprookje veranderd in een financiële nachtmerrie. De koers van het aandeel is in elkaar gezakt tot een schamele 10 pence.

Om de omvang van deze kapitaalvernietiging in perspectief te plaatsen: bij de beursgang werd het merk nog gewaardeerd op een beurswaarde van ruim 4,3 miljard pond. Vandaag de dag is de gehele merkwaarde op de beurs gekrompen tot minder dan 100 miljoen pond.

Schuldenteller tikt door

De oorzaak van de vrije val laat zich raden: aanhoudende verliezen, uitgestelde modellen en een torenhoge schuldenberg. Aston Martin slikt al jaren op rij zware verliezen en heeft er enorm veel moeite mee om operationeel zwarte cijfers te schrijven. De nettoschuld van de autobouwer is inmiddels opgelopen tot ruim 1,2 miljard pond.

De reddingsboei?

Het bedrijf draait momenteel voornamelijk op de financiële beademing van een drietal grote investeerders. De Canadese miljardair Lawrence Stroll (eveneens eigenaar van het Aston Martin F1-team) nam het roer over en pompte honderden miljoenen in het merk. Daarnaast bezitten het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië (PIF) én de Chinese autogigant Geely aanzienlijke belangen in de Britse autofabrikant.

Zelfs voor deze kapitaalkrachtigen is de schuld geen klein bier. Toch zorgen zij ervoor dat de fabrieksdeuren voorlopig open blijven. Het is de leiding echter nog niet gelukt om de neerwaartse spiraal op de beurs te doorbreken. Denk jij dat Aston Martin er weer bovenop komt?

Foto ter illustratie: Aston Martin Vantage F1 Edition gespot door Wassilli_Productions

Via AMuS