Deze Aston Martin heeft 130 pk op 190 kilo!

Het gaat slecht met Aston Martin . Heel slecht. Je weet dat een kat in het nauw vreemde sprongen maakt. De AMB 002 Roadster is zo’n sprong.

Het Britse merk uit Gaydon bouwt al lang niet meer uitsluitend vierwielers voor geheim agenten. Na de introductie van de circuitgerichte AMB 001 en de AMB 001 Pro , volgt nu het derde hoofdstuk uit de samenwerking met Brough Superior: de AMB 002 Roadster.

Aston Martin-motorfiets

Het is wel de eerste keer dat Aston Martin meewerkt aan een motorfiets die straatlegaal is. Eerlijk is eerlijk: Je ziet her en der duidelijke verwijzingen naar de supercars van AM. De laaggeplaatste dubbele uitlaatmond heeft een gegroefd ontwerp dat direct verwijst naar de achterzijde van de Aston Martin Vanquish . De losse LED-delen van het achterlicht zijn dan weer geïnspireerd op de Vulcan .

Specificaties

De carrosserie bestaat uit carbon dat naadloos van de koplamp overgaat in de brandstoftank. Door dit materiaalgebruik weegt de fiets droog niet meer dan 190 kilo. Onder de strakke koolstofvezel huid schuilt een 1.083 cc V2-motor (V-twin). Het blok levert een vermogen van 130 pk en 110 Nm aan koppel. Daarmee komt de vermogen-gewichtsverhouding uit op circa 620 pk per ton. Da’s hoger dan alle straatlegale Aston auto’s, behalve de Valkyrie en Valhalla . Voor de motormuizen met verstand van tweewielers: voor het chassis wordt gebruikgemaakt van een Brough Superior Fior-voorwielophanging.

De twee oer-Britse merken gaan de creatie vreemd genoeg in het Franse Toulouse met de hand bouwen. De productie bestaat uit 300 motorfietsen. Een prijs wordt niet genoemd, maar heel erg veel geld komt denk ik aardig in de buurt. Je kunt een bestelling plaatsen en dan is je Aston Martin-motorfiets voor op de weg in Q3 van 2027 klaar voor gebruik.