Is dit waarom nieuwe sportauto's met handbak zeldzaam zijn?

Als sportautofabrikant heb je het in de moderne wereld moeilijk. De markt die je bedient is betrekkelijk niche, want de mensen die gewoon saai witgoed zoeken komen niet bij jou shoppen. Dus moet je keuzes maken en die worden gemaakt op basis van wat de markt wil. Ziedaar de reden waarom de meeste merken klaar zijn met de sportwagen met handbak. Aston Martin legt uit dat er nog een probleem is.

Op zich is Aston Martin niet eens het merk wat het snelst gedag zei tegen de handbak. Sterker nog: zeer recente modellen als de V12 Vantage waren met handbak geleverd. Tegenwoordig ontbreekt de handbak in het gamma als je het niet hebt over hele gelimiteerde modellen: en zelfs dan nog steeds. Namens Aston dus heel makkelijk om te zeggen: we hebben ons best gedaan, maar de markt vraagt er niet meer om, et cetera.

Tegenover Road & Track laat de CEO Adrian Hallmark echter weten dat er nog iets aan de hand is. Namelijk dat een handbak niet lekker samenwerkt met de meeste ADAS-systemen. Als de systemen überhaupt al werken (denk bijvoorbeeld aan een noodstop, dan moet er wel een koppeling ingedrukt worden), moeten ze extra aangepast worden voor de handbak. Oftewel: het kost meer geld en moeite en vervolgens is het de minder populaire optie. Aston blijft een bedrijf en Hallmark vindt dat de rekensom niet klopt op deze manier.

"Ferrari-handbak"

Er is natuurlijk een tussenweg. Dankzij de CC850 en de Ferrari 12Cilindri M weten we dat er een 'handbak' bestaat die het gevoel emuleert, maar stiekem gewoon een automaat is. Hallmark lijkt dat idee niet volledig uit te sluiten, maar tegelijkertijd beantwoordt het huidige gamma met enkel automaten in de sportauto's de vraag eigenlijk prima. Volgens Hallmark is de oplossing om gewoon voor automaten te kiezen of zo'n neppe handbak, maar een echte mechanische bak lijkt hiermee ook bij Aston een ding van het verleden. Opdat we niet vergeten.

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