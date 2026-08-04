Iconische autobouwer nog dieper in de shit, investeerders dreigen met rechtszaken

Als je al een paar keer bijna onderuit bent gegaan en jezelf toch elke keer weer weet te redden, dan krijg je misschien het valse vertrouwen dat je het een volgende keer ook weer kan. Het lijkt erop dat bepaalde investeerders in Aston Martin dat precies aan het doen zijn. Ze lijken nu hun vertrouwen in de iconische sportwagenbouwer langzaam maar zeker aan het op te zeggen.

De reden hiervoor is niet heel lastig te vinden. Naast dat het al jaren achtereen maar niet de zaken op de rit lijkt te krijgen, besloot het bestuur een paar weken gelden in zee te gaan met kredietverstrekker HPS, blijkt die nu nogal hoge eisen aan het verstrekken van de lening lijkt te stellen. Dat schiet natuurlijk in het verkeerde keelgat, waardoor een groep investeerders nu een dreigbrief naar de automaker heeft gestuurd waarin het dreigt met rechtszaken.

Het wordt nog erger

Het probleem zit hem in de constructie waarmee de lening is veiliggesteld. Hiervoor heeft Aston Martin een losse entiteit opgezet, waaronder het verschillende bezitten en rechten heeft ondergebracht. Deze entiteit wordt gebruikt als onderpand voor de nieuwe lening. Maar door deze opzet vermindert de waarde van Aston Martin zelf. Dat maakt op zijn beurt dat investeerders, mocht het bedrijf omvallen, uiteindelijk minder ruimte hebben om hun investering terug te verdienen aan de verkoop van deze materialen en dergelijke.

Dan denk je dat het al vrij erg genoeg is als je naar zo'n constructie grijpt om je bedrijf te moeten redden, maar het wordt nog erger. In het contract voor de lening staat namelijk een optie voor een verhoging met 100 miljoen pond (117 miljoen euro), maar daarvoor moet 50,1 procent van de niet aan de automotive tak gelieerde merkrechten worden overgeschreven naar het Amerikaanse bedrijf Authentic Brands. Kortom, Aston Martin raakt daarvoor een deel van het eigen merkrecht kwijt en verliest daardoor nog meer waarde.

Niet geheel verrassend is het feit dat HPS ook een investeerder is in Authentic Brands, meldt The Financial Times.

Er lijkt geen goede uitweg

De investeerders hebben nu een brief gestuurd waarin ze dreigen met het voor het gerecht slepen van de automaker. Als dat gebeurt, wordt er een poging gedaan om de hele lening ongedaan te maken, waardoor Aston Martin alles moet terugdraaien en dus weer in de financiële penarie komt. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat nou zo'n slimme zet is...

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