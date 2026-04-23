Aston Martin DBX moet terug voor een los dingetje

Je koopt een Aston Martin DBX voor een flinke bak geld, verwacht natuurlijk die Britse perfectie… en dan blijkt er ergens een boutje niet helemaal te doen wat die moet doen. Het klinkt misschien als een klein detail, maar dat kan best grote gevolgen hebben. Dus mag je binnenkort even langs de dealer. Want ja, ook bij Aston Martin gaat er wel eens iets los.

Ophanging los? Niet ideaal

Als er één ding is dat je liever niet los hebt zitten tijdens het rijden, dan is het wel je ophanging. Toch is dat precies waar het nu om draait bij een terugroepactie van Aston Martin.

De Britten moeten wereldwijd 13.719 exemplaren van de Aston Martin DBX terugroepen. In Nederland gaat het naar verwachting om zo’n 65 auto’s. Geen massale actie dus, maar desalniettemin een vervelende situatie.

Wat is er aan de hand?

Het probleem hem zit in de achterwielophanging. De onderste draagarm kan mogelijk met de verkeerde bout zijn vastgezet. En dat is geen detail waar je een beetje speling wilt hebben.

Als die verbinding losraakt, kan de draagarm loskomen. Gevolg: minder controle over je auto en een verhoogde kans op een ongeval. De RDW bestempelt het risico dan ook als ‘ernstig’. Niet iets om te negeren dus.

Hoe wordt het opgelost?

De oplossing is gelukkig simpel. Eigenaren krijgen een brief en moeten even langs de dealer. Daar wordt gecontroleerd of alles goed vastzit en waar nodig wordt het aangepast. Vanaf begin juni worden eigenaren geïnformeerd.

Kortom: rijd je een DBX, dan is het misschien verstandig om even te checken of jouw ophanging nog doet wat die moet doen. Want een los wiel is leuk op een winkelwagentje, maar natuurlijk niet op een dure Aston.

Foto: @Spotcrewda