Smøllen: Aston Martin Valen met V12 is een krachtpatser

Aston Martin kent zo zijn hits en missers, zoals elk merk. Waar het merk wel echt goed in is: puike designs neerzetten. Bewijs nummer zoveel van dit gegeven is een gloednieuwe speciale auto op basis van de Vanquish. Hij heet Valen en hij is ongelofelijk mooi.

Ja, oké, mooi is subjectief. Toch durven we wel te stellen dat Astons klassiek mooi zijn op een manier die iedereen kan waarderen. Ook de Aston Martin Valen is in theorie precies zoals je een Aston wil. Lange motorkap, ranke daklijn, korte achterkant.

Waar Aston met de Victor en Valour goed heeft gekeken naar de tijd van de Vantage uit de jaren '70, is de Valen weer een wat nieuwere invalshoek op het idee. We zien nog steeds een spitse neus en achtersteven die doorlopen in een subtiele doch aanwezige ducktail-spoiler, maar verder een wat meer modern design op de voor- en achterkant. Zoals gezegd is mooi of lelijk nooit een feit, maar wij vinden hem in elk geval zeer geslaagd.

Vanquish-basis

Technisch is de Aston Martin Valen een minder grote verrassing. De basis komt bij de Vanquish vandaan, wat ook betekent dat er een 5.2 liter grote V12 voorin ligt met twee turbo's. Deze krachtbron die debuteerde in de DB11 in 2017 is inmiddels goed voor 835 pk in de Vanquish. Voor de Valen wist Aston er nog wat extra uit te halen om nu uit te komen op 850 pk en 1.000 Nm. Dat maakt dit de krachtigste Aston Martin met de motor voorin. Volgens Aston zelfs de krachtigste auto met de motor voorin aller tijden, maar de 900 pk sterke Dodge Challenger Demon 170 is het daar niet helemaal mee eens.

Dus houden we het even bij dingen die wel feiten zijn voor de Aston Martin Valen. Zoals de topsnelheid van 344 km/u, de sprint naar 100 in 3 seconden en de gewichtsbesparing van 110 kg ten opzichte van de Vanquish. De ZF-bak met acht verzetten is tevens herzien met know-how van de Aston Vantage GT4-raceauto. Met een speciaal voor de Valen ontwikkeld titanium-uitlaatsysteem moet de brul van de V12 nét anders zijn dan die van de Vanquish. Aan de achterkant valt op dat er twee sets uitlaten zitten: de bovenste zijn altijd open en de onderste openen en sluiten met een klep. De harmonie van die twee systemen zorgt voor de akoestiek die exclusief is voor de Valen.

Interieur

Binnenin de Aston Martin Valen wordt de Vanquish-basis duidelijk, het is vrij herkenbaar. Voor de persplaatjes heeft Aston Martin voor een bijzondere kleurstelling gekozen met wit, zwart en oranje. Dat zal duidelijk maken dat je tot het uiterste kan gaan qua personalisatie. We zien de nieuwe Aston-interface met digitale tellers en een centraal touchscreen, ontwikkeld om CarPlay Ultra te kunnen weergeven. Een bijzonder detail is de middenconsole met de schakelhendel en startknop in het oranje en een bijzondere 3D-geprinte middentunnel daar omheen.

Er worden slechts 150 exemplaren gebouwd van de Aston Martin Valen, die beginnen vanaf zo'n twee miljoen dollar aldus het merk. Personalisatie is heilig en dus mag je al in de configurator duiken. De kleur voor de persfoto's, Andromeda Red geheten, is wat heftig. Daar is vast iets klassiekers van te maken.