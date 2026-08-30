Er komt een concurrent voor de vreemdste moderne Porsche

Bij de 997- en 991-generaties van de Porsche 911 kwam het merk met de Speedster, de combinatie van dakloos en GT3-motor. Dakloos echt op de ouderwetse manier, dus met een lage voorruit en een ietwat provisorisch ogend tentdakje waarmee Porsche eigenlijk zegt: laat 'm lekker eraf. Voor de 992-generatie doet Porsche iets anders met de 911 GT3 S/C. Dat is iets simpeler de combinatie tussen een 911 Carrera Cabrio en een GT3. Ietwat vreemd en het voelt een beetje als een net-niet-Speedster. Toch lijkt het recept van een cabrio met circuitpotentie over te worden genomen door een concurrent.

We willen overigens echt niet doen alsof de vreemde insteek van de GT3 S/C betekent dat het een slechte auto is. Integendeel: het geluid van die GT3-motor nog beter horen moet vast erg fijn zijn. Het is vooral vreemd omdat je een Speedster verwacht met al diens historie. Andreas Preuninger, de baas van Porsche's GT-divisie, noemde dan ook de aankomende strenge eisen voor Euro 7 de reden dat een Speedster niet kwam. Dat zou te lang duren en dan is het maar de vraag of die GT3-motor de eisen wel haalt. De GT3 S/C kon op veel kortere termijn.

Concurrent GT3 S/C

Toch lijkt de Porsche 911 GT3 S/C een concurrent te krijgen die alles ongeveer hetzelfde doet. Aston Martin lijkt namelijk te hengelen naar een GT3-versie van de Vantage. Er worden op de Nürburgring al een tijdje Vantages gespot met overdreven aerodynamica, grote spoilers en dat soort werk. Uiteraard zou het merk ook weer kunnen kijken naar een V12-versie, nu het nog kan. Maar goed, er komt dus een heftigere Vantage, misschien zelfs wel een opvolger van de GT8, want tot dusver worden er vooral acht cilinders gehoord tijdens het testen.

Nu valt op dat een paar van de testauto's op de 'Ring dezelfde aerodynamica hebben, maar dan een stoffen dak. Dat blijkt uit spyshots onder meer in handen van Carscoops. De 'Vantage RS' zoals 'ie genoemd wordt, kan dus komen in open- en dichte versie. Het is net als bij Porsche een wat bizarre combi, want cabrio's moeten ten faveure van versteviging altijd extra (zware) onderstellen krijgen. Als Aston dus op een gewichtsbesparingstour gaat voor de Vantage, mag je er zo weer 130 kg bij op tellen voor de cabrio. Bij de reguliere versies is dat het verschil.

Maar goed, dan krijg je wel net als bij Porsche de roffel van de Mercedes V8 direct naar je oren geblazen. De AMG-motor blijft vooralsnog de 4.0 V8, zoals gezegd is een V12 Vantage met de 5.2 V12 nog niet bevestigd. Voor de topversie wordt er naar verluidt gekeken naar ruim 700 pk.

GT3

De naam 'Vantage RS' wordt dus genoemd, terwijl Aston een circuitauto als deze goed in de markt kan zetten als een soort straatlegale Vantage GT3. Ze zijn waarschijnlijk bang dat ze Porsche dan weer op hun dak krijgen. Die floten Aston al terug toen de vorige Vantage een dikke topversie kreeg met circuitmods en een V8 of V12. Porsche wilde niet dat 'hun' GT3-naam zo rechtstreeks op een rivaal eindigt, waardoor Aston koos voor GT8 en GT12. Afijn, een 700 pk sterke Vantage RS, dak open of dak dicht mag je zelf bepalen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover