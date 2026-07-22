Aston Martin vindt dé manier om klanten meer te laten betalen voor hetzelfde

Nu de zaken bij Aston Martin zo slecht lijken te gaan dat het zelfs ruzie aan het zoeken is met de eigen geldschieters, is het Britse merk drastisch op zoek naar makkelijkere manieren om welvarende klanten wat extra tonnen uit de zakken te kloppen voor weinig. Zie hier hoe je dat doet.

De marketeers van het iconische Britse merk zagen een opmerkelijke verjaardag op de kalender op de WC staan. Met rood omcirkeld zag men 'Vanquish 25 years' staan, waarop er gelijk een brainstormsessie ingepland werd. Met deze verjaardag, die eigenlijk amper een verjaardag is aangezien de Vanquish niet doorlopend in het aanbod van de autobouwer is geweest, moet wat gedaan worden. Maar, zo stond er groot in de uitnodiging voor de sessie "kom enkel met ideeën die net teveel kosten, maar wel veel opleveren."

Weinig aangepast

Het resultaat van deze fictieve meeting zien we hier in al zijn grijsheid: De Aston Martin Vanquish 25. Een auto waar de specialisten van de Q-divisie toch zeker een half uurtje mee bezig geweest zijn om samen te stellen. De speciale editie blinkt namelijk vooral uit in wat er NIET gedaan is. Motorisch is er aan de dubbel geblazen 5,2-liter V12 niets veranderd. Deze produceert nog steeds 835 pk en 1.000 Nm. Je kunt dan ook met enige zekerheid stellen dat hier ook geen aanpassing nodig was.

























Ook is er niets aan het interieur en het exterieur veranderd. Er zijn enkel wat dingen toegevoegd in de vorm van plaquettes en stiksels waarmee duidelijk gemaakt wordt dat dit een speciale '25'-editie is. Daarnaast valt de oplettende kijker waarschijnlijk ook op dat de startknop nu felrood is. Daarna wordt het wel heel erg zoeken naar de verschillen. Zag jij bijvoorbeeld dat het design van de 21-inch wielen iets anders is, en dat de vier uitlaatpijpen een ander vormpje hebben?

Exclusiviteit is het belangrijkst

De grootste verandering zit hem in de exclusieve Q Skye Silver met Onyx Black accenten voor het exterieur en Oxford Tan voor het interieur. Toegegeven, het ziet er heel strak uit, maar het is je vergeven als je deze 'speciale editie' voorbij ziet rijden zonder hem direct te herkennen als de Aston Martin Vanquish 25.

Overigens wordt de kans dat je hem op de weg gaat zien wel heel erg klein. In totaal maakt de Britse sportwagenfabrikant er slechts 50. 25 van de Volante en 25 van de Coupé. Over prijzen heeft Aston Martin het niet, maar gezien de standaard Vanquish al rond de half miljoen begint, kan je er voor deze editie nog wel een tonnetje of twee bij optellen. Exclusiviteit noemen ze dat.

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