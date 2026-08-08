Au: A45 AMG crasht tijdens verlaten meeting in Amsterdam

Je auto crashen is altijd vervelend, maar het is helemaal vervelend als je dit doet terwijl er massaal mensen staan te kijken. En te filmen.

Dit gebeurde gisteren met een A45 AMG die even op een spectaculaire manier de meeting wilde verlaten. Dat lukte, maar niet op de manier zoals de bestuurder in gedachten had. Op filmpjes is te zien dat er eerst een Mustang wegrijdt, maar verrassend genoeg is het niet de Mustang die crasht. De bestuurder van de A45 verliest de controle en knalt tegen een paal.

Het gevolg: de voorbumper ligt eraf, er zit een flinke deuk in het linkerzijportier en waarschijnlijk een nog grotere deuk in het ego van de bestuurder. De auto staat overigens gewoon op Nederlands kenteken, dus het is misschien niet eens een huurauto.

Het gaat om een A45 van de huidige generatie, die op z’n laatste benen loopt. Het betreft de non-S versie die 387 pk heeft. Deze auto is altijd 4Matic, dus je zou zeggen dat het niet direct een listige auto is. Maar je ziet het: je kunt ‘m toch kwijtraken.

De crash gebeurde tijdens een meeting die regelmatig plaatsvindt in Amsterdam. We vermoeden dat de politie de volgende keer ook op bezoek komt, als ze deze beelden gezien hebben.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover