Au: miljoenen kostende Bentley toucheert Passat in Groningen

Je hoort het vaker wanneer de eigenaar van een klassieker zijn auto durft uit te laten: dan ben je dapper. Gevaar ligt in het verkeer altijd op de loer en niet alleen is de veiligheid van zo'n oude auto niet op modern niveau, ook kan de schade soms flink in de papieren lopen. Die potentiële nachtmerrie overkwam de bezitter van een Bentley gisteren in Lageland in Groningen. De oldtimer met een geschatte waarde van tot wel een paar miljoen euro toucheerde een Volkswagen Passat met flinke schade tot gevolg.

Op 30 mei rond 17:00 is het ongeluk gebeurd tussen een Bentley uit 1934 en een zilveren Volkswagen Passat, die laatste trouwens op Spaans kenteken. Om mee te beginnen: er zijn geen zware gewonden gevallen, slechts één van de betrokkenen ging met de ambulance mee ter controle. Ook nam de politie iemand mee, de reden is niet bekend.

De aanrijding tussen de Bentley en de Volkswagen Passat lijkt namelijk het gevolg te zijn van een voorrangsfout. Het leidde ertoe dat de Bentley tegen de rechter achterdeur van de zilveren stationwagon is gereden. Zo op het oog is de Passat flinker beschadigd dan de Bentley, maar toch wordt gesproken van een flinke beschadiging aan de klassieker. De Bentley uit 1934 is dus inmiddels 92 jaar oud, waarmee schades direct kostbaar worden. Helemaal dit exemplaar specifiek.

Ondanks het Engels uitziende kenteken inclusief plaatje met 'GB' erop, betreft het een Nederlandse Bentley die in 2012 hierheen kwam. Het kenteken noemt het een Speed Six, maar elders wordt weer gesproken van een Bentley 4½ en voor zover wij weten zit daar wel verschil tussen. Mensen die er meer verstand van hebben mogen zich melden. In ieder geval een vrijwel onbetaalbare klassieker. De schade ziet er niet verschrikkelijk uit, maar zoals gezegd: dat wil snel grote impact hebben bij auto's van deze leeftijd.

