Hoe deze zilveren Audi A2 de duurste én zeldzaamste van Marktplaats is

Met een terugkeer aan de horizon en meer dan ooit een focus op goedkope mobiliteit, is 2026 het jaar waarin de Audi A2 een opmars maakt. De meest eigenzinnige doch verstandige kleine Audi kan een heerlijke tweede auto zijn, zoals ondergetekende sinds dit jaar ondervindt. Mijn hele ervaring met de auto ga ik binnenkort dieper op in, maar wat vooral opvalt: die van mij is knalgeel. Dat was bijzonder, maar het kan nog bijzonderder. Alleen wel op een minder opvallende manier.

Zoals uitgebreid verteld in de introductie van mijn Audi A2 moest en zou ik een gele hebben. Was de A2 qua design al niet bijzonder genoeg, dan was een gekke kleur nog krankzinniger. Audi schaarde de kleurrijke versies onder de noemer color.storm. Naast het gebruikelijke scala aan grijstinten, met her en der wat blauw, rood of Jaipur-oranje, waren de color.storms de versies die hun lakkleuren leende van de Audi (R)S-producten van des tijds. De kleuren Sprint Blue, Misano Red en Imola Yellow kwamen regelrecht van de toenmalige Audi S4 en RS 4. De explosie aan kleur werd gecontrasteerd door zwarte plastic wielkastranden, stootstrips en spiegels, alsook een zwart dak. Een leuke optie zijn de stoelen in de exterieurkleur.

De color.storm was vanaf 2003 leverbaar in de drie eerder genoemde kleuren, als optie en niet als 'limited edition'. Er werden dus zo veel gebouwd als dat er gewenst werden. Het gebrek aan baanbrekend succes in combinatie met de heftigheid van felle kleuren op het al bijzondere design, zorgde ervoor dat de color.storms zeldzaam en gewild worden. Van mijn gele zijn er bijvoorbeeld maar een stuk of 40 in Nederland, vandaar dat ik goed moest zoeken. De kans dat je een tweede tegenkomt in je eigen woonplaats is dus nihil, maar niet 0. Soms raak je gewoon met de eigenaar van een andere gele A2 in gesprek op een steenworp afstand van je huis. True story.

Dit is dus niet mijn A2. Die staat op de achtergrond.

Nog zeldzamere Audi A2

Echte doorwinterde A2-kenners weten dat de Imolagele A2 met zijn stuk of 1.500 gebouwd (naar schatting) zeldzaam is, maar zeker niet de allerzeldzaamste. Eén jaar later en dus aan vrijwel het einde van de hele loop van de A2, introduceerde Audi nog twee color.storm-kleuren. Papaya Orange paste er mooi tussen, want fel, bijzonder en net zo schreeuwend als geel al was. Avus Silver was een verrassendere keuze. Zilvertinten waren er immers genoeg op de A2, dus het voelt een beetje tegenstrijdig om die onder de speciale color.storm te plaatsen. Wel bleven de zwarte contrastdelen. Dus het was wel onmiskenbaar een color.storm.

Het resultaat? De Papaya Orange en Avus Silver gespoten color.storms zijn extreem zeldzaam. Er zijn geen exacte getallen, maar meerdere fora (en de advertentie op Marktplaats) spreken van enkele tientallen A2's gespoten in beide deze kleuren. Wereldwijd. Dus wanneer er een zilveren of oranje te koop komt is het best een unieke kans. Dus pak hem, want we vinden deze Avus-zilveren Audi A2 op Marktplaats.

De Audi A2 op Marktplaats komt uit 2005, het allerlaatste jaar van de A2. Hij ziet er netjes uit, ondanks dat 'ie met 164.000 kilometer wel gewoon een eerlijk en ervaren leven heeft gehad. Technisch is ook dit de minst spannende A2, dankzij de 1.4 liter 'BBY' viercilinder op benzine met 75 pk. Die wil echt nog wel lekker tuffen als je er een beetje voor zorgt. Met een origine uit Duitsland, sterker nog: Audi zelf, zit 'ie bomvol met opties. Er kon best veel op een A2, ondanks zijn kleine formaat en gewicht. Stoelverwarming, panoramadak, parkeersensoren, lendensteunen en, zoals op vrijwel elke A2, automatische climate control. Eén van de redenen dat de A2 zo onbegrepen is, is het feit dat er echt geen cent op bespaard is. Tenzij het om gewichtsbesparing gaat.

Kopen

Dat maakt de Audi A2 op Marktplaats de zeldzaamste, maar ook helaas de duurste. Toch, wetende dat de A2 echt wel cult aan het worden is, kan je wellicht bij de bodem instappen (en dat zeg ik echt niet omdat ik daar zelf ook wat aan heb). Van deze uitvoering waar er dus echt wereldwijd maar een handjevol van zijn, betaal je 8.950 euro. Dat lijkt overigens wel te zijn zonder dat de invoering al is gebeurd, maar dat is vast te regelen. En dan heb je iets waar menig A2-nerd jaloers op is. Toegegeven, ik ben hartstikke blij met mijn gele, maar de heilige graal-status van de oranje of zilveren is ook mij niet onbekend. Koop dan!!!