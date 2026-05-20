Heet! Nieuwe Audi A2 voor het eerst in beeld

De meest guitige, premium hatchback ooit maakt een terugkeer. We hebben het over de Audi A2 natuurlijk.

Audi steekt de aluminium pionier in een modern jasje, als elektrische hatchback. Het Duitse automerk uit Ingolstadt test de eerste prototypes van de A2 e-tron en deelt een eerste beeld.

Wel lekker flauw, want alleen de voorkant is in beeld gebracht. Op bewegend beeld is de Audi wel vanuit alle hoeken te bekijken. Dus check zeker even de video.

Nieuwe instap-Audi

De nieuwe Audi A2 e-tron moet een volledig elektrische instapper worden binnen het gamma van het merk. De onthulling staat gepland voor het najaar van 2026.

De originele A2 was zijn tijd ver vooruit. Lichtgewicht, aerodynamisch en een beetje vreemd. Dat laatste noemen we nu iconisch. Dat imago lijkt Audi nu slim te hergebruiken, maar dan in een modern jasje.

Het terugbrengen van oude modellen is helemaal heet in autoland. Denk aan onder andere de Renault 5 en de nieuwe Fiat Panda. Retro is helemaal de bom en Audi doet vrolijk mee door de A2 nieuw leven in te blazen.

De nieuwe A2 e-tron moet vooral toegankelijk worden. Compacte afmetingen in een premium jasje en volledig elektrisch. Denk aan de Volkswagen ID. Polo, maar dan van Audi met een bijpassend prijskaartje.

De gedeelde foto van de A2 e-tron is geschoten in Noord-Zweden. Bij omstandigheden van -20 graden Celsius voelt het Duitse automerk prototypes aan de tand. Daar draait het niet alleen om grip en rijgedrag, maar vooral om accuprestaties en thermisch management.

Windtunnel

Naast kou is luchtweerstand de grote vijand. In Ingolstadt gaat de A2 e-tron daarom regelmatig de windtunnel in. Met windsnelheden tot 300 km/u wordt elk detail geanalyseerd en geoptimaliseerd

De daklijn speelt een grote rol in het ontwerp. Niet alleen voor de looks, maar juist voor de efficiëntie. Hoe minder weerstand, hoe groter de actieradius. Aan de ene kant zal Audi het originele ontwerp eer aan willen doen, aan de andere kant moet het wel efficiënt genoeg zijn om niet de actieradius om zeep te helpen.

Het design heeft tevens effect op de geluidsproductie en warmtehuishouding. Een stille EV moet niet ineens gaan fluiten bij 120 km/u op de Autobahn.

Testen gebeurt natuurlijk niet alleen in extreme omstandigheden. In Beieren, rondom het Altmühltal, rijdt de A2 e-tron gewoon tussen het verkeer. Hier gaat het om dagelijkse bruikbaarheid. Denk aan slechte wegen, hoogteverschillen en krappe bochten.

Made in Germany

De productie van de A2 e-tron vindt plaats in Ingolstadt en daar zijn ze ook trots op. Met een leger aan elektrische auto’s buiten Europa, moet dit een premium jongen worden aan de onderkant van het segment uit Europa.

Het segment van premium EV’s in het segment van de A2 e-tron staat nog in de kinderschoenen. Daarmee kan Audi succes gaan hebben. Later in 2026 weten meer.