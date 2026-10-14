Zo ga je de Audi A2 e-tron straks in Nederland zien

De nieuwe Audi A2 e-tron is onderweg naar de Nederlandse showrooms. Maar eerst beleeft deze premium allemansvriend zijn internationale showdebuut op de Autosalon van Parijs. We hebben de elektrische auto voor je op de foto gezet.

Audi was zo vriendelijk om een grijs exemplaar in Parijs neer te zetten. Zeg maar de spec zoals iedere potentiële A2-rijder in Nederland hem gaat bestellen. Lekker veilig, lekker saai. Je kan de nieuwste e-tron in kekke kleurtjes krijgen, zo bewijst ook het andere exemplaar op de stand van Audi. Maar grijs is ongetwijfeld een populaire kleur straks. 50 tinten.

Vanaf 38.990 euro

De Nederlandse lancering gaat gepaard met een prijs van € 38.990. Er zijn twee speciale Launch Series-uitvoeringen, die meer luxe bieden zonder dat je daarvoor extra hoeft te betalen. Altijd mooi meegenomen, scheelt toch weer opties aankruisen in de configurator. Het leven is al duur genoeg. De dikste uitvoering is de Launch Series Pro, die vanaf € 41.990 in de prijslijst staat.

Audi wil met de A2 e-tron het elektrische aanbod aan de onderkant uitbreiden. Het model grijpt terug op de filosofie van de oorspronkelijke A2. Namelijk een compacte auto bouwen die zo efficiënt mogelijk met energie omgaat en tegelijkertijd praktisch blijft in het dagelijks gebruik. Alleen staat daar wel een premium prijskaartje tegenover, de nieuwe A2 is dan ook niet voor iedereen.

Volgens Audi verbruikt de elektrische A2 slechts 12,8 kWh per 100 kilometer. Daarmee zou het de zuinigste Audi ooit zijn. De maximale actieradius bedraagt liefst 641 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Er zijn drie reguliere uitvoeringen. De edition, Advanced edition en S edition. Audi biedt de A2 e-tron aan met drie accupakketten van 52, 61 en 84 kWh. Ook qua vermogen is er keuze. De vier varianten leveren respectievelijk 125 kW (170 pk), 140 kW (190 pk), 170 kW (231 pk) en 240 kW (326 pk).

In Parijs krijgt het grote publiek de kans om de nieuwe Audi A2 e-tron voor het eerst te zijn. Binnenkort wat dichter bij huis, gewoon in de showroom bij Audi.

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