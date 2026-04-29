Audi A6 Avant krijgt ABT sausje

De nieuwe Audi A6 is alweer even op de markt en vanzelfsprekend komt de Duitse Tuner ABT met de nodige upgrades om je auto toch even wat op te pimpen. Zo ook nu, met een pakket waarmee je de standaard A6 toch wat meer laat lijken op een S6.

Er is dan misschien nog geen benzine S6 van het Duitse merk, maar met de upgrades waar ABT nu mee komt, krijgen we al een klein voorproefje van wat het kan gaan worden. Zoals we de tuner kennen, pakken ze alles aan wat ze nodig vinden om de wagen wat meer sjeu te geven. Zo ook nu met de vernieuwde Audi A6 Avant. De benzine-variant welteverstaan. Niet te verwarren met de A6 e-tron.

Meer vermogen is altijd beter

De A6 Avant komt standaard met een tweeliter viercilinder die in combinatie met de e-hybrid met 299 pk, bij ABT wordt die wat gekieteld waardoor je 360 pk onder je rechtervoet krijgt. Voor de variant met al 367 pk wordt het vermogen zelfs opgeschroefd naar 428 pk maximaal vermogen. Dat in combinatie met een maximaal koppel van 550 Nm kom je lekker mee in het dagelijks verkeer. ABT meldt dat het extra vermogen merkbaar is door het hele toerenbereik heen zodat dit niet het aanwezige karakter van de station zal veranderen.

Meer vermogen is leuk, maar het oog wil ook wat

Cosmetisch zijn er ook de nodige aanpassingen gedaan. Zo krijg je in dit pakket een andere front splitter in het zwart. Een achterspoiler die de lijnen van de auto beter moet accentueren in combinatie met panelen achterop die de lucht beter moeten gaan begeleiden. Als je dit pakket neemt kun je in ieder geval zeggen dat het niet alleen maar voor de sier is.

Toekomstige S6 lookalike

Zoals op de foto’s ook te zien is komen de uitlaatpijpen terug, vier maar liefst. Bij Audi kennen we dit vooral van de S-modellen maar nu kan je het dus ook met dit ABT pakket krijgen.Ook zitten de 21-inch ABT EVO wielen in dit pakket inbegrepen, wat toch een mooie upgrade is. Naast de wielen en uitlaten is ook de ophanging aangepast, er zitten geupgrade ABT veren in, wel moet je de 2.600 euro dure luchtvering-optie dan niet hebben aangevinkt bij het configureren van je nieuwe A6. Dat passen ze dan weer niet aan bij de Duitse tuner.

Met de geüpgradede vering beweert ABT dan wel weer dat de Duitse familiewagen beter bochten door kan komen. Op zich geen gekke upgrade op zo’n onderstuur kanon als dit.

Als kers op de taart krijg je zelfs ook nog andere vloermatjes en aangepaste instapverlichting, wat allemaal binnen de prijs van 17.000 euro zit. Wanneer je de luchtvering-optie hebt aangevinkt betaal je iets minder, maar toch nog steeds 16.700 euro. Zou jij het doen?