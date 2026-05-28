Nieuwe R8 met hybride Lambo-V8? Audi-baas ziet het wel zitten!

Als er iets is waar wij (auto)journalisten van houden, is het speculeren. Als er bijvoorbeeld een nieuwe Lamborghini-aandrijflijn wordt gepresenteerd, gaan de raderen draaien. Zo’n fris motorblok, met alle investeringen van dien, wil je als VAG maximaal uitmelken toch?

Daarom is het geen gekke gedachte om de komst van de Lamborghini Temerario te linken aan een mogelijke terugkeer van de Audi R8 . De volgende stap is Audi op de man af vragen of ze de aandrijflijn goed genoeg vinden voor een comeback.

Nieuwe R8 in de maak?

En zo is het gelopen. Bij de perspresentatie van de RS5 vraagt The Drive eerst aan Audi-baas Gernot Döllner of er een derde generatie van de supercar kan komen. ‘’Het is een geweldige V8-motor die in de Temerario ligt. 10.000 tpm, een uitstekende motor’’, antwoordt Döllner zonder dat iemand over de V8 is begonnen.

De Audi-CEO vervolgt: ‘’We hebben mogelijkheden bij de Volkswagen Groep om met verschillende technische oplossingen te komen en deze te combineren. De Concept C is een voorbeeld: wij bouwen de auto met een karakter op een Porsche-platform. Het resultaat is een duidelijke Audi en dat is onze benadering met klanten in het achterhoofd. Om tot de juiste oplossingen te komen.’’

Goed idee!

Döllner sluit zijn spreekbeurt af met de woorden ‘’goed idee’’, gevolgd door een nieuwsgierig lachje. Door al deze elementen samen te voegen, heb je wat mij betreft een prima uitgangspunt om te geloven dat er een nieuwe R8 komt. Mocht ie precies dezelfde aandrijflijn krijgen als de eerder genoemde Lamborghini, dan hebben we het over een 4,0-liter biturbo-V8 met elektrohulp die 920 pk produceert en kan zorgen voor een topsnelheid van 343 km/u.