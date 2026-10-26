Audi-topman onder vuur na optreden naast Trump

Audi-topman Gernot Döllner verscheen afgelopen weekend naast Donald Trump tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Dat levert hem nu forse kritiek op vanuit Duitsland.

De bijeenkomst vond afgelopen zaterdag plaats in Perry, in de Amerikaanse staat Georgia. Daar maakte Trump bekend dat Audi plannen heeft voor een nieuwe productielocatie. De fabriek moet jaarlijks zo’n 200.000 SUV’s kunnen bouwen en wordt de eerste Amerikaanse fabriek van het merk. Het plan is nog niet definitief goedgekeurd door de raad van toezicht van moederbedrijf Volkswagen.

Audi-topman krijgt kritiek uit eigen hoek

Vooral de aanwezigheid van Döllner op het podium van Trump schiet bij Duitse vakbondsvertegenwoordigers en politici in het verkeerde keelgat, aldus Reuters . Volgens Christiane Benner, voorzitter van vakbond IG Metall en plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht van Volkswagen, botst het optreden met de eigen gedragsregels van Audi.

Die regels schrijven voor dat het merk in de drie maanden voorafgaand aan verkiezingen politiek neutraal moet blijven. Publieke optredens met politici die aan verkiezingen deelnemen, zijn in die periode niet toegestaan. De Amerikaanse midterms vinden plaats op 3 november.

Dan is er nog iets interessants. Volgens een ingewijde heeft de directie van Audi vooraf toestemming gegeven voor een uitzondering op de interne regels. Audi zelf heeft vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op de ontstane ophef.

Ook Daniela Cavallo, voorzitter van de ondernemingsraad van Volkswagen, heeft bedenkingen. Ze begrijpt dat lokale productie in Amerika zakelijk aantrekkelijk kan zijn, maar vindt dat Döllner zich heeft laten gebruiken voor Trumps politieke boodschap. De Duitse deelstaatpremier Olaf Lies, die de belangen van een belangrijke aandeelhouder van Volkswagen vertegenwoordigt, noemt een verkiezingsbijeenkomst eveneens een ongeschikte plek voor een aankondiging van deze omvang.

Een nogal onhandige actie, om het op z’n zachtst te omschrijven. Het zal Döllner toch ook niet ontgaan zijn dat de midterms aanstaande zijn. Wellicht krijgt dit verhaal nog een staartje. Trump maakt in elk geval geen opmerking over de kont van de Audi CEO.

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