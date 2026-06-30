Audi bevestigt de komst van A4 E-Tron en geeft eerste details

Duurt even, maar dan heb je ook wat...

Duurt even, maar dan heb je ook wat...

Duurt even, maar dan heb je ook wat...

Als je nu een blik werpt op de Audi-website, dan valt je waarschijnlijk niet eens op dat de A4 in al zijn glorie ontbreekt in het aanbod. De auto ging vorig jaar uit productie en werd wel/niet opgevolgd door de A5. Iets met verwonderlijke naamkeuzes. Maar goed, de A4 komt terug en we hebben nu de eerste details.

Audi heeft onlangs erkend dat de verandering van naamstrategie niet heel handig was, dus we kunnen nu op de eerste plek stellen dat de nieuwe A4 gewoon de opvolger wordt van de niet meer bestaande A4, alleen dan volledig elektrisch. Zoals je in de titel al las: het wordt een E-Tron, en we weten waar dat voor staat.

Hoekig maar herkenbaar

Niet geheel verrassend zal de A4 E-Tron het eerste volumemodel worden dat op het nieuwe SSP-platform zal gaan rollen. We zullen de auto, als we de waarschijnlijk erg stipt zijnde Duitse agenda van chief technical officer Rouven Mohr van Audi mogen geloven, netjes ergens in 2028 verwachten. Daarbij zullen de meningen waarschijnlijk erg verschillen over het uiterlijk, want de nieuwe A4 gaat in grote, rechte en ietwat saaie lijnen lijken op de Nuvolari.

En dat is niet het enige dat de A4 leent van de Nuvolari. Ook de snelle ontwikkelingcyclus wordt toegepast op de nieuwe zakensedan.

“Op dit moment werken we volgens een vergelijkbare aanpak ook aan de A4 E-Tron", vertelde Mohr tegenover het Australische GoAuto. “Je kunt er zeker van zijn dat de A4 een van de eerste auto’s zal zijn die in grote schaal, of laat ik zeggen, in grotere aantallen wordt geproduceerd met het ‘Radical Next’-ontwerp en al onze nieuwe filosofieën. Je kunt er zeker van zijn dat dit een zeer relevante auto zal zijn die het Audi-DNA belichaamt.”

Allerlei soorten knoppen

In het interieur wordt het allemaal wat minder radicaal. Daar richt Audi zich op het herstellen van het "typische Audi-gevoel dat mensen hebben en altijd hebben gehad bij ons merk", aldus Rohr. Wat dat inhoudt? Een subtiele integratie van nieuwe technologie en tegelijk de terugkomst van meer fysieke draai- en drukknoppen.

Over de aandrijflijn laat Audi nog niets los, behalve dat deze 'het volle potentieel van het SSP-platform zal benutten". Daaronder zouden meerdere technologische ontwikkelingen vallen die ondermeer de efficiëntie van de auto aanzienlijk moet verbeteren. Iets wat zich weer laat vertalen naar betere prestaties en een grotere actieradius.

Op dit moment hebben de concurrenten de BMW i3 Neue Klasse en de Mercedes-Benz C-Klasse al de standaard op boven de 900 WLTP-kilometers gezet. Audi heeft nog bijna twee jaar om uit te vogelen hoe ze daaraan kunnen tippen en mogelijk zelfs kunnen overstijgen. Dat Audi pas in 2028 met de A4 E-Tron komt, betekent niet dat het ook twee jaar meer 'Voorsprong door techniek' heeft. Het onderliggende SSP-platform is daar eerder de schuldige van. Dat heeft door wat interne rommelingen de nodige vertraging opgelopen.

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