Audi bevestigt: er is ruimte voor een nieuwe R8 naast de Nuvolari

Als technisch baas bij Lamborghini tekende Rouven Mohr de lekkerste supercars. Nu werkt Mohr voor Audi en gaat ie, op termijn, hetzelfde doen.

Mohr vertelt aan The Drive wat de planning bij het merk uit Ingolstadt is. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe R8? “Je zult in de toekomst absoluut weer emotionele producten van ons zien, maar dat betekent niet meteen dat er een nieuwe R8 komt. Daar is nog niets over beslist. We hebben op dit moment simpelweg andere prioriteiten,’’ aldus Mohr.

Die andere prioriteiten zijn de modellen uit het bestaande gamma vernieuwen. Daardoor is er op dit moment simpelweg geen ruimte om grote sommen geld in een supercar te pompen. Toch wil Mohr wel een belofte doen: “Je kunt er zeker van zijn dat dit niet de laatste emotionele auto van Audi zal zijn. CEO Gernot Döllner, Massimo [Frascella, de creatieve baas bij Audi red.] en ik staan daar persoonlijk voor. Wij houden allemaal van auto's. Emotie is cruciaal voor een merk dat volume wil draaien; je hebt een emotionele band nodig met je klanten.’’

Van supercars naar RS-modellen

Dat we niet meteen een nieuwe R8 krijgen, betekent volgens Mohr gelukkig niet dat de Audi RS-straatauto's saai worden. De technologische trucjes uit halo-modellen zoals de Nuvolari gaan namelijk doorsijpelen naar de rest van het RS- en Quattro-gamma. Waar het iconische Quattro-systeem vroeger puur afhing van een mechanisch sperdifferentieel, wordt het sturen van paardenkrachten in de toekomst een samenspel tussen hardware en slimme software. Denk aan zelflerende algoritmes bepalen in milliseconden naar welk wiel de kracht gaat.

Naast de rijdynamiek belooft Mohr dat Audi weer teruggaat naar zijn roots als het gaat om de beleving aan boord. “Het typische klikje van de knoppen, de perfecte balans tussen haptische elementen en de digitale ervaring... Dat gevoel zat altijd ingebakken in het DNA van Audi. Je stapt in, trekt de deur dicht met die oerdegelijke 'kloek' en voelt je meteen thuis. Dat zie je in onze nieuwste studiemodellen en dat zie je terug in al onze toekomstige auto's’’, zegt hij.

Kortom, Mohr belooft veel goeds maar of ie de beloftes kan inlossen, moet pas over een paar jaar blijken. Eerst maar eens zien hoe de eerste RS PHEV’s en Nuvolari worden ontvangen.

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