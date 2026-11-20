Audi stopte kort geleden met de productie van de A8 in Duitsland. Er is geen opvolger aangekondigd, dus leek dit volgens Autoblog en andere automedia het einde van het Audi-vlaggenschip. Volgens de Spaanse tak van Audi blijkt dat toch niet het geval.

De Spaanse Audi-afdeling zou met Autobild.es hebben gesproken en hebben verzekerd dat er een nieuwe A8 komt. Sterker nog, ook de opvolger krijgt gewoon een verbrandingsmotor! Het moet uiteraard een hybride worden en met "dezelfde hoge kwaliteitsnormen zal behouden als altijd om de Audi A8 in leven te houden" zegt Audi. Een PHEV-V8 die ook in de grootste Porsche SUV ligt zouden we niet erg vinden.

Wanneer komt de nieuwe A8?

Verdere details over de auto wil Audi nog niet geven. We weten daarom nog niet op welk platform de auto komt te staan. Sommige websites hebben het over een samenwerking met Huawei om een Chinese AUDI A8 te produceren, maar die zou niet snel hier naar Nederland komen. Wel geeft Audi Spanje een doeldatum: tegen het einde van dit decennium moet de nieuwe Audi A8 op de Europese markt komen.