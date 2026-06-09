Audi bouwt nieuwe Q7 duidelijk niet voor Nederland

De Audi Q7 bestaat inmiddels meer dan twintig jaar en heeft zich in die tijd ontwikkeld tot een vaste waarde in het segment van de grote premium SUV's. Audi presenteert nu de volledig nieuwe derde generatie. Die is zoals je waarschijnlijk verwacht groter, luxer en slimmer dan ooit tevoren. Alleen is er één klein probleem: voorlopig hebben wij er in Nederland weinig aan.

Audi houdt vast aan het recept

Waar veel fabrikanten tegenwoordig alles elektrificeren wat los en vast zit, kiest Audi bij de nieuwe Q7 gek genoeg voor een nogal klassieke aanpak. Onder de motorkap ligt namelijk een 3,0-liter V6-diesel die verkrijgbaar is met 245 pk of 299 pk. Dankzij mild-hybridtechniek krijgt de aandrijflijn tijdelijk nog eens 24 pk elektrische hulp. Een elektrisch aangedreven compressor moet gaan zorgen voor een directe respons bij lage toerentallen. Audi belooft daardoor de souplesse van een grote diesel zonder de turbo-lag. Vierwielaandrijving doet standaard gezellig mee, net als een achttraps automaat. De Duitsers hebben trouwens ook nog een beetje aan de onderkant gesleuteld. Een nieuw sperdifferentieel moet zorgen voor meer tractie en een scherper stuurgedrag. Wie nog meer comfort of dynamiek wil, kan kiezen voor adaptieve luchtvering. Altijd lekker.









Hoe interessant die dikke diesels ook zijn, in Nederland zal de aandacht waarschijnlijk vooral uitgaan naar de plug-in hybride. Die volgt begin volgend jaar, wanneer Audi de nieuwe Q7 ook voorziet van een geëlektrificeerde 3,0-liter V6 TFSI-benzinemotor.

Businessclass op wielen

Audi zet met deze tank vooral in op ruimte en luxe. De Q7 blijft leverbaar als vijf- en zevenzitter, maar krijgt voor het eerst ook een configuratie met zes zitplaatsen dankzij twee losse stoelen op de tweede rij. Daarmee mikt Audi nadrukkelijk op kopers die hun SUV als mobiele businesslounge gebruiken. Binnenin valt vooral het enorme panoramadak op. Dat kan afhankelijk van de uitvoering van transparant naar ondoorzichtig schakelen en is ook nog eens verlicht. Verder zijn er grotere bekerhouders, een vernieuwde middenconsole en draadloos laden volgens de nieuwste Qi2-standaard.













Lichtshow inbegrepen

Audi maakt van verlichting inmiddels bijna een aparte sport en de nieuwe Q7 vormt daarop uiteraard geen uitzondering. Optionele Matrix LED-koplampen kunnen lichtbeelden projecteren op het wegdek en samenwerken met rijhulpsystemen. Achteraan vinden we de nieuwste generatie OLED-verlichting met verschillende lichtsignaturen. Zelfs de richtingaanwijzers doen mee aan het feestje. Bij een afslag of rijstrookwissel projecteert de auto een lichtpatroon op het asfalt naast de auto om andere weggebruikers extra te waarschuwen.

In Duitsland begint de nieuwe Audi Q7 bij 87.900 euro voor de 245 pk sterke versie. Wie de 299 pk diesel wil, betaalt minimaal 90.500 euro. Bestellen kan daar vanaf deze maand, terwijl de eerste leveringen in september starten.

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