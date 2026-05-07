Audi brengt compleet gestoorde racer terug

Soms heb je helemaal geen hypercar nodig om onder de indruk te raken. Soms is één blik op een stukje geschiedenis genoeg. Audi dook z’n archieven in en kwam terug met iets dat vandaag nog steeds absurd aanvoelt: een 16-cilinder snelheidsmonster uit de jaren ’30.

Sneller dan gezond is

Het gaat om de legendarische Auto Union Type C, beter bekend als de “Lucca”-recordauto. In 1935 werd hiermee een snelheid bereikt waar zelfs moderne auto’s nog even van moeten slikken. Op een rechte strook bij Lucca ramde coureur Hans Stuck het gaspedaal in en noteerde een gemiddelde van ruim 320 km/u, met een piek van 326 km/u. In 1935. Besef dat even.

Onder de kap lag een vroege V16 met zo’n 343 pk. Niet indrukwekkend volgens moderne maatstaven, maar in combinatie met een extreem gestroomlijnde carrosserie was dit pure magie. Of eigenlijk: pure gekte.

























Drie jaar puzzelen

Fast forward naar nu. Audi Tradition besloot dat dit stukje geschiedenis niet alleen in boeken moest bestaan, maar ook weer moest rijden. Samen met specialisten werd de auto in drie jaar tijd opnieuw opgebouwd. Zo origineel mogelijk, maar natuurlijk wel met een paar slimme aanpassingen. Denk aan betere koeling en onderdelen die het ook anno 2026 nog een beetje uithouden.

Het resultaat is een bijna perfecte replica van de originele recordauto. Inclusief dat bizarre design met dichte wielen, een lange staart en een carrosserie die meer op een vliegtuig lijkt dan op een auto.

Toen snelheid nog een religie was

De jaren ’30 waren een tijd waarin snelheid alles was. Fabrikanten gingen tot het uiterste om records te breken en elkaar af te troeven. De strijd tussen Auto Union en Mercedes-Benz was niet zomaar competitie, het was echt een technologische wapenwedloop. Windtunnels werden voor het eerst serieus gebruikt en aerodynamica werd ineens belangrijk. Dat zie je meteen terug in deze auto. Met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,43 was dit ding zijn tijd ver vooruit.

En dan dat rijden zelf. Geen hulpmiddelen, geen elektronica. Alleen een gigantisch onhandig stuur, een ongesynchroniseerde versnellingsbak en een bestuurder die gigantisch veel lef had. Wat trouwens wel leuk is: als je niet goed schakelde, kreeg je het ding er gewoon niet in.

De herboren Auto Union maakt z’n comeback op precies de plek waar het ooit gebeurde: in Italië. Daarna mag hij laten zien wat hij kan op het Goodwood Festival of Speed. Niet om records te breken uiteraard, maar wel om te laten horen hoe een 16-cilinder klonk in een tijd waarin veiligheid een andere betekenis had.