Net als Volkswagen heeft Audi toch wel een beetje spijt van al dat touchscreenterrorisme en gaan zij dus weer fysieke knoppen in hun auto's plaatsen. Hoera! Blijkbaar hadden ze door dat toch niet iedereen vrolijk wordt van al dat swipen. Audi gaat ons dus weer echte knoppen geven, maar simpelweg wat knopjes plaatsen blijkt blijkbaar weer te makkelijk.

Een uitschuifbaar systeem

Audi heeft twee patenten aangevraagd voor hun oplossingen om de knoppen weer terug te brengen. In de eerste zit er een gewoon een balkje met knoppen verstopt achter de onderkant van het touchscreen. Druk jij op de magische digitale knop dan schuift de fysieke bediening naar buiten en verdwijnt de digitale knoppenbalk van het scherm.

Dus ja, je krijgt echte knoppen, maar wel alleen als je er om vraagt.

De indeling van zowel de digitale als de fysieke knoppen is volledig hetzelfde. Dat zorgt er dan weer voor dat je niet in de war raakt en je niet continu naar het juiste knopje hoeft te zoeken. Audi denkt bijvoorbeeld aan een mediaspeler. Start er een filmpje, dan komen de fysieke knoppen automatisch even buiten kijken zodat het touchscreen van het volledige beeld gebruik kan maken. Niet dat je tijdens het rijden films gaat kijken maar goed.

Ook kan je ervoor kiezen dat de knoppen automatisch tevoorschijn komen. Bijvoorbeeld als je de auto start of via een spraakcommando of gebaar. Daarnaast is Audi er ook van overtuigd dat de oplossing ruimte kan besparen omdat het scherm zo kleiner zou kunnen blijven en dus minder ruimte inneemt.

Een ouderwets klepje

Dan komen we aan bij patent nummer twee. Hier heeft Audi bedacht dat er een ouderwets klepje over het onderste deel van het touchscreen zit. Klap je dat klepje naar beneden, dan komt er een plateau met magische fysieke knopjes tevoorschijn. Audi heeft daarbij ook een ergonomische handsteun bedacht die op het plateau kan zitten.

Dat laatste is ergens niet eens zo'n heel gek idee. Bij touchscreens moet je vaak je hand in de lucht houden om iets aan te raken, en dat is één van de grootste irritatiepunten. Met een handsteun zou dat ietwat comfortabeler kunnen zijn. Daarnaast zou de bediening samen kunnen werken met het scherm, zodat bijvoorbeeld een temperatuurknop wordt gekoppeld aan een icoontje dat erboven verschijnt.

Niet compleet nieuw

De twee patentaanvragen zijn al in mei 2025 ingediend, dus Audi was hier wel al een tijdje mee bezig. In de aanvragen heeft Audi het voornamelijk over de nadelen van grote schermen die bijvoorbeeld zouden bewegen om knoppen te verbergen. Vandaar dat het merk alleen de bediening wil laten bewegen. Ergens begrijpelijk.

Uiteraard gaat het zoals altijd om patenten, dus of die ook daadwerkelijk in productie gaan is nog maar de vraag. Audi is in ieder geval nog volop aan het experimenteren. Wat de autobouwer ook kan doen is stoppen met experimenteren en niet van die moeilijke oplossingen proberen te verzinnen voor knoppen die je letterlijk overal kan plaatsen.