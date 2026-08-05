De beste feature van de Audi Q9? Die zag je zeker niet aankomen

Automerken hebben de laatste jaren een nogal vreemde hobby ontwikkeld: deurklinken opnieuw uitvinden. Ze verdwijnen in de carrosserie, komen elektrisch naar buiten of worden vervangen door een knopje waar je drie keer op moet drukken voordat er eindelijk iets gebeurt. Hartstikke futuristisch natuurlijk. Totdat de stroom uitvalt. Audi lijkt daar nu ook achter te zijn gekomen.

Gewoon trekken, klaar

Topman Gernot Döllner vertelde tijdens een mediasessie aan The Drive dat hij misschien wel het meest trots is op de... gewone deurklinken van de nieuwe Q9. En nee, het is geen grap. Volgens hem had de grote SUV bijna die absurd stomme elektronische deurklinken gekregen. Audi had daar zelfs een compleet nieuw systeem voor ontwikkeld. Maar tijdens een laatste proefrit, nog geen jaar voor de productiestart, besloot Döllner toch dat dat allemaal veel te ingewikkeld was.

Zijn conclusie? Een normale deurklink werkt gewoon beter. Als iemand hem dat nou eerder had verteld...

Soms zijn ingenieurs té enthousiast

Het systeem dat Audi had bedacht klonk best slim. Boven op de deur zou een soort vleugel zitten waarop je licht moest drukken. Dankzij piezo-elektrische techniek zou de deur vervolgens elektronisch ontgrendelen. Klinkt allemaal indrukwekkend. Tot je bedenkt dat je met een gewone deurklink precies hetzelfde bereikt, zonder handleiding.

Volgens Döllner was het systeem technisch geslaagd, maar vanuit het perspectief van de klant simpelweg een stap achteruit. En dus ging het, ondanks jaren ontwikkelwerk, alsnog de prullenbak in. Terecht ook.

Sterker nog, Audi moest de carrosserie op het laatste moment nog helemaal gaan aanpassen om weer een ouderwetse deurklink te kunnen monteren. Een wijziging die normaal gesproken jaren kost, werd in minder dan een jaar doorgevoerd. Maar goed, dat had allemaal voorkomen kunnen worden als je niet van elk simpel ding een probleem probeert te maken.

Niet alles hoeft slimmer

Audi is natuurlijk niet het eerste merk dat twijfelt aan elektronische deurklinken. Zeker na meerdere ongelukken waarbij mensen moeite hadden om auto's snel te verlaten, ligt de techniek steeds vaker onder een vergrootglas. Het ironische van dit alles? In 2026 presenteert Audi een van de grootste pluspunten van zijn nieuwste SUV alsof het een revolutionaire innovatie is.

Dat de deur gewoon opengaat als je aan de klink trekt...

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