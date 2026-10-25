Audi CEO doet Elon Muskje, speecht tijdens verkiezingsbijeenkomst Trump

De laatste keer dat een auto-CEO dikke matties was met Trump, was dit niet bevorderlijk voor de verkoopcijfers van het desbetreffende merk. Maar wat schetst onze verbazing? De CEO van Audi verscheen gisteren tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Trump.

Als een CEO van een Amerikaans merk zoiets doet, zou dat al controversieel zijn, maar dat een CEO van een Europees merk zoiets doet is onbegrijpelijk. De populariteit van Trump is in de VS al tanende en in Europa is hij helemaal impopulair. Iedereen met een functionerend stel hersens een bloedhekel aan de man.

Tarieventerreur

Wat doet een Audi-CEO überhaupt tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Trump? Nou, de reden voor zijn aanwezigheid was de aankondiging van een nieuwe fabriek in de VS. Daarmee geeft Audi dus toe aan de tarieventerreur van Trump. De fabriek komt te staan in Georgia en moet zo’n 200.000 auto’s per jaar gaan produceren. Dat zullen uiteraard de grote SUV’s zijn. Audi wil zo'n 4 miljard dollar investeren en 4.500 banen creëren.

Nu is het idee om SUV’s te bouwen in de VS helemaal niet gek. Audi’s aartsrivalen BMW en Mercedes doen dit namelijk al jaren. BMW opende in 1994 haar eerste fabriek op Amerikaanse bodem en Mercedes volgde een jaar later. Dus daar is weinig mis mee.

Voor het MAGA-karretje

Waar wél iets mis mee is: Döllner laat zich nu voor het MAGA-karretje spannen. Trump gebruikt dit natuurlijk om te laten zien hoe goed zijn tarieven wel niet uitpakken voor Amerika, terwijl het tegendeel waar is. En nog even los van de ethische bezwaren: vanuit PR-oogpunt is het ook gewoon een hele domme zet om een omstreden president te steunen.

Döllner hoopt hiermee de Amerikanen voor zich te winnen, maar lijkt te vergeten dat er ook mensen zijn die hierdoor juist géén Audi gaan kopen. In Duitsland is deze actie van de Audi-baas in ieder geval niet in goede aarde gevallen: de eerste reacties zijn vernietigend. En terecht.

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