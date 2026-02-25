AUDI E5 blijkt tóch geen succes te zijn

De AUDI E5 leek goed uit de startblokken, maar de verkopen vallen vies tegen.

In 2024 kwam Audi met een verrassende move: ze lanceerden een nieuw merk voor de Chinese markt genaamd eh… AUDI. Het iconische logo met de vier ringen werden vervangen door de letters ‘AUDI’. Want ja, Chinezen houden nu eenmaal van hippe nieuwe merken. Of zoiets.

Tegenvallende verkoopcijfers

AUDI’s eerste model, de E5 Sportback, leek in eerste instantie een schot in de roos. Bij de opening van de orderboeken in september kwamen er 10.000 bestellingen binnen in een half uur tijd. Dat zijn cijfers waar Audi in Europa alleen maar van kan dromen.

Toch vallen de verkoopcijfers van AUDI vies tegen, zo blijkt nu. Volgens CarNewsChina zijn er nog maar 7.070 exemplaren verkocht. In januari zijn er maar een schamele 420 AUDI’s geleverd. Het lijkt er dus op dat veel mensen hun bestelling weer geannuleerd hebben. Of AUDI moet problemen hebben met leveren, maar daar horen we niks over.

Prijsverlaging

We horen wél dat AUDI de prijzen verlaagt. De E5 wordt 30.000 yen goedkoper, wat neerkomt op 3.703 euro. De Chinezen kunnen nu voor omgerekend 25.366 euro een E5 onder hun kont hebben. Voor dat bedrag krijgen ze een achterwielaandrijver met 299 pk. De – ietwat optimistische CLTC-range – bedraagt 618 kilometer.

In onze Nederlandse oren klinkt dit als een topdeal, maar er zijn natuurlijk meer kapers op de kust in China. Daarom zit AUDI in lastig vaarwater. Of hadden ze deze auto toch gewoon met vier ringen uit moeten brengen…?

Bron: CarNewsChina