Audi en Porsche zoeken elkaar op na rampjaar

Je hebt wel eens van die jaren die je liever gewoon vergeet. Voor Audi en Porsche was 2025 er zo één. Waar jarenlang de winst binnenstroomde, ging het ineens keihard de andere kant op. En als zelfs dit soort merken het moeilijk krijgen, weet je: er speelt iets groters.

2025: het jaar dat alles misging

Audi en Porsche kregen vorig jaar een flinke tik in het gezicht. Audi zag de verkopen kelderen, met name in de VS, terwijl Porsche het nog zwaarder had. Die zag de winst instorten van ruim 5,6 miljard euro naar een schamele 413 miljoen euro. Dat kan je moeilijk nog een dipje noemen.

De boosdoeners zijn eigenlijk geen verrassing. De vraag naar elektrische auto’s koelt af, terwijl beide merken daar juist vol op hadden ingezet. Tel daar vertraagde projecten, geschrapte plannen en een steeds sterkere concurrentie uit China bij op, en je hebt natuurlijk het perfecte recept voor een rampjaar.

Van ‘we doen het zelf wel’ naar samenwerken

Nu gebeurt iets wat je niet zo snel zou verwachten: Audi en Porsche gaan nauwer samenwerken. Jazeker. Waar de twee Duitse merken eerder nog vooral hun eigen weg gingen, moeten ze nu de koppen bij elkaar steken om kosten te besparen en efficiënter te worden.

Volgens de hoge piefen is het geen keuze meer, maar keiharde absolute noodzaak. Samen platforms ontwikkelen, kennis delen en projecten bundelen moet ervoor zorgen dat beide merken er weer bovenop komen. Oftewel: minder ego, meer samenwerking. Want ja, als de cijfers tegenvallen, heb je weinig keuze. Dan moet je wel door één deur, of je dat nou leuk vindt of niet.





PPE-platform: samenwerking die al kraakt

Wat dit nieuws een leuk tintje geeft, is dat Audi en Porsche al jaren samenwerken aan elektrische platforms, met name het zogeheten PPE-platform. Dat moest dé basis worden voor toekomstige EV’s van beide merken. Alleen… liep dat allesbehalve soepel.

Rond de elektrische opvolgers van de Porsche 718 Cayman en Boxster ontstond een soort soap. Eerst zouden ze op PPE komen, toen weer niet, toen misschien toch, en uiteindelijk werd het hele plan opnieuw bekeken. Dat had natuurlijk direct gevolgen voor Audi, want die wilde juist een nieuwe sportauto (TT-opvolger) bouwen op datzelfde platform. Toen Porsche begon te twijfelen, stond Audi dus ineens met lege handen en mogelijk met een flinke rekening om het platform zelf af te maken.

Uiteindelijk bevestigde Audi dat ze toch gewoon de nieuwe TT op het PPE platform zouden maken. Wat Porsche nou precies met de 718 Boxster en Cayman gaat doen is nog steeds onduidelijk.

Terug naar benzine

Wat wel een leuk detail is aan de samenwerking: Porsche kijkt ook weer nadrukkelijk naar verbrandingsmotoren. Audi moet daarbij helpen met nieuwe platforms, zodat modellen met brandstofmotor naast EV’s in vrede kunnen blijven bestaan.

Zo zou Audi-techniek gebruikt worden voor toekomstige Porsche-modellen, terwijl Audi op zijn beurt weer profiteert van gezamenlijke ontwikkelingen voor sportwagens en EV’s. Denk aan gedeelde platforms voor modellen als de Taycan, Panamera en toekomstige Audi’s.

Audi en Porsche die nauwer gaan samenwerken klinkt misschien logisch binnen dezelfde groep, maar het zegt vooral iets anders: zelfs premiummerken zijn niet immuun voor een moeilijke markt.