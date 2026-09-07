Audi geeft je duizenden dollars om je EV te houden

Je weet vast hoe het gaat als je een leaseauto inlevert. Je geeft de sleutels af, kijkt nog één keer achterom (of niet) en vervolgens doen alsof je die auto nooit hebt gehad. Audi gaat het Amerikaanse leaserijders nu een stuk lastiger om dat laatste stukje toneelspel vol te houden.

Weg ermee? Nou liever niet

Audi heeft in de US and A een actie verzonnen voor klanten van elektrische modellen die aan het einde van hun leaseperiode zitten. In plaats van de auto terug te brengen, kunnen zij ervoor kiezen om hem over te nemen met een hele flinke korting, zo blijkt uit informatie die CarsDirect heeft ingezien.

Dat is natuurlijk een hele handige en tevens interessante strategie. Audi hoeft dan geen nieuw slachtoffer te zoeken voor de auto, en de huidige bestuurder weet inmiddels al precies hoe alles werkt en is waarschijnlijk ook gewend geraakt aan het bereik. Hoe hoog de korting is, hangt af van het model. En daar wordt het natuurlijk vooral bij de e-tron GT interessant.

Bijna €8.500 korting

Volgens de info blijkt Audi voor de e-tron GT maximaal 10.000 dollar, omgerekend ongeveer 8.500 euro, van de uitkoopsom kan afhalen. Bij de Q4 e-tron wat minder, daar gaat het om 5.000 dollar, ongeveer 4.250 euro. Bij de Q8 e-tron moet je genoegen nemen met 4.000 dollar, zo'n 3.400 euro.

Je denkt hierbij natuurlijk al gauw: 'ah lekker, staat de dealer een beetje met zijn eigen marges te zwaaien'. Nee joh, Audi geeft dealers namelijk nog een 500 dollar voor iedere klant die ze kunnen overhalen om hun EV over te nemen. Blijkbaar zijn we op een punt belandt dat een klant behouden zo belangrijk is dat je er gewoon voor betaalt.

De regeling loopt in Amerika nog tot eind september. En helaas, de actie geldt niet voor Nederland en ik denk ook niet dat die er gaat komen. Maar wie weet.

Audi probeert de EV-liefde vast te houden

Toch blijft het een opvallende en misschien beetje vreemde strategie van Audi. Een leaseperiode is natuurlijk het prachtige moment waarop een klant kan kiezen om toch even bij de buren te gaan kijken. Lekker BMW of misschien een Mercedes. Als je dan met zulke kortingen gaat smijten haal je natuurlijk wel een flinke drempel weg. Al helemaal bij een auto waar je misschien wel een beetje gehecht aan bent geraakt en eigenlijk nog niet vanaf wil.

De actie is trouwens niet helemaal nieuw. Audi had namelijk eerder deze zomer al een soortgelijk dingetje, maar heeft het voordeel voor de Q4 e-tron inmiddels verhoogd van 3.000 naar 5.000 dollar. Misschien dat het toch niet het gewenste effect had. Maar goed, dan gooi je er toch gewoon nog wat meer geld tegenaan. Daarnaast hadden we eerder al eens geschreven over de e-Tron GT die in de uitverkoop ging.

Je zou bijna zeggen dat Audi de EV's niet zo lekker kwijtraakt in Amerika.