Audi heeft eindelijk weer een S6 om warm van te worden

Audi had een paar jaar geleden een geweldig idee. Tenminste, dat dachten ze zelf. EV's kregen voortaan even nummers, benzinemodellen oneven nummers en voor je het wist zat je uit te leggen waarom een A6 eigenlijk een A7 was, terwijl een elektrische S6 ook gewoon S6 heette. Snapte niemand iets van. Audi inmiddels ook niet meer. Gelukkig is die hele naamgevingssoap voorbij. En dat levert meteen goed nieuws op voor de liefhebbers.

Gelukkig weer gewoon een S6

Op de Nürburgring is de nieuwe Audi S6 zonder ook maar iets van camouflage gespot. Dat betekent meestal dat de onthulling niet lang meer op zich laat wachten. Nog belangrijker: dit is gewoon weer een S6 met een benzinemotor. Dus geen elektrische Sportback e-tron die de naam heeft ingepikt en ook geen S7 omdat iemand op de marketingafdeling weer een goed idee had.

Nee, gewoon een S6. Zoals het hoort.

Geen schreeuwer, wel een stiekeme raket

Wie een RS 6 verwacht, helaas. De S6 blijft trouw aan zijn roots en ziet eruit alsof hij gewoon op weg is naar de zoveelste zakelijke afspraak. Een paar zilveren accenten in de grille, vier uitlaten achterop en verder vooral heel veel "niks aan de hand".

Precies dat maakt een S6 zo leuk. Hij hoeft niet te schreeuwen dat hij hard gaat. En goed nieuws voor iedereen die graag zijn hond meeneemt: de S6 Avant komt er ook gewoon weer.

Audi durft eindelijk weer te spelen

Vroeger had Audi niet voor niets de bijnaam Audisteer. Een bocht was vooral iets waar je zo recht mogelijk doorheen probeerde te komen. Die tijd lijkt nu wel echt geschiedenis. Op de beelden vanaf de Nürburgring is te zien dat de nieuwe S6 zich verrassend speels gedraagt. Bij het uitaccelereren zet hij zelfs een klein stapje opzij. Dat zien we natuurlijk graag.

Waarschijnlijk zorgt een combinatie van het bekende Torsen quattro-systeem, een Sport Differential en mogelijk vierwielbesturing daarvoor. Verder laat Audi nog niets los over het technische aspect, maar vrijwel alles wijst op een vernieuwde 2,9-liter biturbo V6 met mild-hybridtechniek en meer dan 444 pk.

Dat vinden we misschien nog wel het mooiste nieuws van allemaal. Niet omdat een elektrische S6 per se slecht is ofzo. Maar een dikke Audi met een V6, vier echte uitlaten en een strak en subtiel uiterlijk is precies zoals een S6 hoort te zijn. Dat sommige dingen nooit hadden moeten veranderen, bewijst Audi hiermee eigenlijk zelf.

Via: Autoblog.com

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