Audi heeft heel vreemde plannen om een EV meer op een benzineauto te laten lijken

Naast dat elektrisch rijden de nodige voordelen heeft, hebben EV's ook de nodige nadelen voor autoliefhebbers als wij. De belangrijkste is natuurlijk het gemis van geluid en daarmee enige emotie. Audi identificeerde nog meer missende emotie-opwekkende punten en deelt plannen hoe deze aan te pakken. En dat gaat verder dan je denkt.

Bijna elke EV van tegenwoordig heeft wel een (optioneel) zoemgeluid dat bij het accelereren afgespeeld wordt door de speakers in het interieur. Soms is dit aan te passen naar het geluid van een ronkende V8 of atoombomexplosies. Natuurlijk vinden wij daar wat van, en zo ook de ingenieurs bij Audi. Maar waar wij er vooral over klagen, hebben de Duitsers hun eigen ideeën over hoe ze eigen EV's wat meer ziel en pit kunnen geven.

Schwingungsübertragungselement

Zo denkt men bij Audi bijvoorbeeld dat het verspreiden van nepmotorgeluid maar de helft van de oplossing is. De persoon achter het stuur mist hierbij nog de nodige trillingen die in een benzineauto ontstaan door de kleine explosies in de cilinders. Nu zijn die niet te vinden in een EV, maar blijkbaar trilt er wel wat in het vooronder. Die trillingen zou de bestuurder moeten voelen. Om dat mogelijk te maken verzonnen de technici een Schwingungsübertragungselement, oftewel trillingsoverdrachtselement. Een vermoedelijk hol stuk metaal dat trillingen versterkt en overbrengt naar het interieur van de auto. Zo voelt de bestuurder wat de elektromotor doet.

En Audi gaat nog een stap verder, want ook in stilstand, als een elektromotor helemaal niets doet, moeten de trillingen opgewekt kunnen worden. Met andere woorden: een EV moet kunnen revven. Geen idee wat je daarmee opschiet, aangezien er enkel een zoemend geluid uit een elektromotor komt, maar goed. Audi heeft bedacht dat de elektromotor zich moet kunnen loskoppelen van de aandrijfas zodat de bestuurder het gaspedaal kan indrukken om de elektromotor op toeren te brengen. Dat wordt dan gecombineerd met nepgeluid en versterkte trillingen. Doet het waarschijnlijk vooral goed op drift meetings.

Vuurwerk en AI

Tot zover het stationaire gedeelte, we gaan door naar de geweldige ideeën die Audi heeft voor rijdende EV's. Om te beginnen hebben we de terugkomst van turbolag. Het moment dat je het gaspedaal indrukt en er amper iets gebeurt heeft zo'n emotionele waarde dat elektrische auto's, die geen turbo's hebben, het ook moeten hebben. Vanzelfsprekend is dit een softwarematige 'oplossing' die voor de lol ook nog wordt gekoppeld aan bemoeienis van AI. Want, zo denkt Audi, het is vast leuk als AI beslist wanneer jij extra vermogen kunt gebruiken. Bij het uitkomen van een bocht, bijvoorbeeld. Op dat moment kan de elektrische aandrijflijn een extra zetje in de rug geven, mocht het daar zin in hebben. Alternatief zou zijn dat de bestuurder dit zelf bepaald, maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk, want dan is er nergens AI gebruikt. We willen allemaal meer AI.

Nog een puntje van aandacht: het gebrek aan benzinelucht. Nu zijn de ingenieurs van Audi niet zo dom dat ze een klein flesje benzine verbergen en de inhoudt ervan vernevelen door het interieur vernevelen. Dat zou nogal gevaarlijk zijn. Dus de EV-rijder van de toekomst wordt getrakteerd op 'electrosmog'. Hoe dat precies ruikt, is nog onduidelijk, maar het moet vooral in de neusgaten terechtkomen als de auto in de sportmodus wordt gezet.

Nee, dan zijn we er nog niet, want Audi heeft ook plannen voor vuurwerk. Geen exploderende pijlen, maar eerder sterretjes. Onder EV's zouden uitvouwbare stukken metaal gemonteerd kunnen worden. Deze kunnen dan, bijvoorbeeld bij het overhellen in de bocht, de grond raken en vonken gaan schieten. Een beetje vergelijkbaar aan de skid plate die onder Formule 1 auto's gemonteerd zijn, maar dan onder je volledig elektrische RS5.

Raamprojecties en verkleurende lak

En als je dan dacht dat de conservatieve Duitsers nu echt het spoor bijster zijn, dan hebben we nog twee klapstukken voor je. Wat dacht je van projecties op het raam die het gevoel van snelheid moeten verbeteren? En van kleur veranderende lak die aangeeft in welke rijmodus de auto staat. Dit betekent niet alleen dat elementen rood kunnen kleuren als de bestuurder de sportmodus inschakelt, maar ook dat er een geanimeerd gezicht of mond op het exterieur kan verschijnen.

Wij zaten in ieder geval met de kin op tafel na het lezen van dit patent en hopen oprecht dat het dit keer enkel bij een patent blijft. Wat gelukkig ook in veel gevallen zo is. In dat geval moeten we Audi bedanken, want doordat zij deze, laten we zeggen, vreemde ideeën hebben vastgelegd, kunnen andere autobouwers ze ook niet meer uitvoeren.

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