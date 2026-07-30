Audi heeft ruzie met 6.000 werknemers om fabriek die niet dicht hoeft

De hele Volkswagen Group staat op het punt om een drastische herstructurering door te gaan. Meer dan 100.000 man gaat daarbij vermoedelijk hun baan verliezen, maar het goede nieuws is dat er geen fabrieken dicht hoeven. Waarschijnlijk dan...

Over dat laatste vallen ruim 6.000 medewerkers van de Audi-fabriek in het Duitse Neckarsulm. Blijkbaar geloven ze het 'goede nieuws' niet en vertrouwen ze topman Oliver Blume van Volkswagen allerminst op z'n blauwe ogen. Hoewel de fakkels en rieken thuisbleven, trokken ze wel met megafoons en spandoeken de straat op om te eisen dat de fabriek geopend zou blijven.

Maar eigenlijk willen de opruiers vooral duidelijkheid van de top. Er moet duidelijkheid komen over de toekomst van de fabriek en de 15.500 medewerkers die daar elke dag werken aan de Audi A5, A6, A8 en e-tron GT. Daarbij schreeuwen ze niet alleen onduidelijke eisen, maar komen ze ook met oplossingen. Zo zou de fabriek prima omgekat kunnen worden om volledig elektrische volumemodellen te bouwen, stelt de lokale vakbond.

Op sterven na dood

Vanaf een afstandje is het best logisch om te zien dat Neckarsulm op de lijst van te sluiten fabrieken staat. Er worden op dit moment auto's gemaakt die niet het hoogste volume hebben of in het geval van de A8 en e-tron GT zelfs al op sterven na dood zijn verklaard. Het verschuiven van de productie van de overige twee modellen is relatief makkelijk aangezien andere fabrieken met ongebruikte capaciteit kampen.

De onduidelijkheid blijft voorlopig nog wel. De top van VW is naar verluidt meerdere scenario's aan het bespreken, maar is er nog niet uit welke de beste zal zijn. Tot die tijd kunnen de 6.000 marsende Duitsers in ieder geval zeker zijn van de onzekerheid van hun toekomst.

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