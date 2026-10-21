Audi heeft een primeurtje te pakken met Spotify

Spotify gebruiken in de auto is niets nieuws. Toch heeft Audi iets voor elkaar gekregen wat andere autofabrikanten nog niet aanbieden. Namelijk een volledig geïntegreerde versie van de streamingdienst, die rechtstreeks op het infotainmentsysteem draait.

Het grote voordeel is dat je Spotify kunt gebruiken zonder je smartphone te verbinden. De nieuwe app is vanaf 21 oktober beschikbaar voor een selectie Audi-modellen. Het Duitse automerk heeft voor de integratie samengewerkt met Spotify en dochteronderneming Cariad, die verantwoordelijk is voor softwareontwikkeling binnen de Volkswagen Group. De applicatie draait op Android Automotive OS en is uitgebreider dan de versies die autofabrikanten doorgaans aanbieden via gestandaardiseerde interfaces.

Meer dan alleen muziek streamen

De nieuwe Spotify-app brengt verschillende functies naar het centrale scherm van Audi. Zo kun je niet alleen muziek streamen, maar ook songteksten in realtime bekijken en muziekvideo’s afspelen. Dat laatste natuurlijk niet voor de bestuurder tijdens het rijden. Verder zijn Spotify Jam en Spotify DJ van de partij.

Met Spotify Jam kunnen passagiers via een QR-code deelnemen aan een gezamenlijke luistersessie. Vervolgens kunnen ze zelf nummers aan de wachtrij toevoegen. Handig wanneer je met meerdere mensen onderweg bent en de muziek niet volledig aan één persoon wilt overlaten. Spotify DJ biedt daarnaast een gepersonaliseerde luisterervaring. De app combineert de Spotify-menu’s met een interface die speciaal is aangepast voor gebruik in de auto.

Wanneer de auto rijdt, verdwijnen muziekvideo’s en songteksten van het centrale MMI-scherm. Ook kun je bepaalde instellingen niet aanpassen en zijn aanmeldfuncties geblokkeerd. Spraakbediening blijft wel beschikbaar, waaronder de bediening via ‘Hey Audi’ en Spotify DJ.

Via het passagiersscherm zijn bepaalde functies tijdens het rijden wel beschikbaar. Zodra de auto stilstaat, komt het volledige aanbod op het centrale scherm beschikbaar, inclusief de uitgebreidere navigatie door de muziekbibliotheek.

Deze Audi-modellen krijgen de app

De nieuwe Spotify-app verschijnt in eerste instantie voor Audi-modellen die vanaf modeljaar 2026 zijn gebouwd op de PPE- en PPC-platforms. Het gaat onder meer om de Audi A6 e-tron en Q6 e-tron , maar ook om de Audi A5 , Q5 en A6 .

Later volgen de Q7 en Q9 , zodra deze modellen op de markt verschijnen. In totaal wil Audi de applicatie in 47 markten aanbieden, verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Australië.

De app is gratis te downloaden via de Audi Application Store. Een Spotify-account is wel noodzakelijk. Het primeurtje is vooral leuk voor Audi. Of jij nu Spotify native gebruikt, of via je smartphone met bijvoorbeeld CarPlay. Ik denk dat we het allemaal wel best vinden.