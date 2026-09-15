Audi komt eindelijk met een SQ3 en hij is al gespot!

De Audi Q3 heeft ondertussen drie generaties overleefd zonder ooit een SQ3 te hebben gekregen. Dat is best knap, zeker voor een merk dat graag een S- of RS-badge op zoveel mogelijk modellen plakt. Kijk maar naar de RS Q3. Toch lijkt Audi nu eindelijk overstag te gaan. Een prototype is namelijk gespot en de achterkant geeft alvast een behoorlijk duidelijke hint.

Vier uitlaten spreken de waarheid

Het is vooral de achterkant waar het interessant wordt. De normale Q3 doet tegenwoordig namelijk weer zijn best om de uitlaatpijpjes te verstoppen, terwijl deze testauto gewoon met vier uitlaten rondrijdt. Twee links, twee rechts.

Die passen natuurlijk bij de S-modellen van Audi, die met deze vier uitlaten maar wat graag laten zien dat jij niet dezelfde instapper als de buurman hebt gekocht. De rest van deze testauto is nog wat braaf, maar dat komt misschien omdat het om een relatief vroeg prototype gaat. De uiteindelijke SQ3 kan ongetwijfeld rekenen op een iets agressievere aankleding met waarschijnlijk wat aangepaste bumpers, andere grille-details, sportievere dorpels en waarschijnlijk wat herkenbare zilverkleurige accenten. Ook een grotere dakspoiler en een aantal S-badges zullen denk ik niet ontbreken.

Maar voordat je nu enthousiast naar de Audi-dealer rent: Audi heeft de SQ3 officieel nog helemaal niet aangekondigd. We hebben hier dus een gespot prototype met vier uitlaten en dat is het eigenlijk wel.

Geen vijfcilinder, wel ruim 300 pk

Toch zijn er al wat dingen die we wel of niet hoeven te verwachten. Onder de motorkap wordt het bijvoorbeeld een stuk minder exotisch dan bij zijn voorganger. De vorige generatie had naast de Q3 alleen de RS Q3 en die kon je bestellen met die heerlijke vijfcilinder. Dat blok is inmiddels uit beeld.

Wat dan logisch zou zijn, is als de SQ3 gebruik zou maken van dezelfde 2,0-liter TFSI-viercilinder als die in de Golf R. Hoeveel vermogen Audi eruit gaat halen is nu natuurlijk lastig om te zeggen, maar meer dan 300 pk lijkt logisch. De laatste generatie Golf R heeft immers al 333 pk.

Daarnaast is de kans groot dat quattro-vierwielaandrijving en een zeventraps automaat mee gaan spelen. Daarmee wordt de SQ3 een interessante middenweg: sneller dan een normale Q3, maar niet zo extreem als een (hopelijk) toekomstige RS Q3.

Audi maakt een gat dat er niet was

En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk aan deze auto. Audi had jarenlang helemaal geen SQ3 nodig. Je ging voor een normale Q3 of je ging direct voor de RS Q3. Klaar.

Nu de RS Q3 met zijn vijfcilinder voorlopig verdwenen is, ontstaat er ineens ruimte voor een sportieve tussenversie. Een Q3 met pakweg 330 pk zou bovendien mooi kunnen concurreren met auto's als de BMW X1 M35i en Mercedes-AMG GLA 35.

Wanneer de SQ3 dan op de markt zou komen? Ergens in de tweede helft van 2027 of begin 2028 lijkt logisch. Maar daar horen we vast binnenkort meer over.