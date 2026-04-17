Audi komt met RS-model dat er nog niet eerder geweest is

Qua dikke SUV’s is het aanbod van Audi heel karig in Nederland. Ze hebben alleen een SQ8 en een RS Q8. Verder niks. Andere landen hebben nog een SQ3, maar die wordt niet gevoerd in ons land. We hebben deze vrijdagochtend echter goed nieuws voor de liefhebbers van dikke Audi-SUV’s.

Audi RS Q5

Uit spyshots is namelijk af te leiden dat Audi waarschijnlijk met een RS Q5 bezig is. Dat is een primeur, want deze variant hebben we nog nooit gehad. Van de eerste twee generaties was er alleen een SQ5 als topversie. Terwijl Mercedes wel een GLC 63 AMG had en BMW een X3 M.

Grappig genoeg zijn die auto’s nu juist verdwenen. De nieuwe generatie X3 (niet de elektrische) heeft de M50 als topversie en Mercedes heeft de GLC 53. Nu zien ze bij Audi hun kans schoon om met een RS Q5 te komen.

Aandrijflijn van de RS5

Het kan bijna niet anders of deze auto krijgt de aandrijflijn van de nieuwe RS5. Dat betekent dus: een 2,9 liter V6 gecombineerd met een elektromotor. Deze combi is goed voor 640 pk. Daarmee zou de RS Q5 duidelijk boven de 449 pk sterke Mercedes-AMG GLC 53 staan. En al helemaal boven de X3 M50, want die heeft maar 398 pk.

De komst van een Audi RS Q5 is in het bijzonder goed nieuws voor Nederland. De SQ5 ging aan onze neus voorbij, maar de RS Q5 is een plug-in hybride. Die is júíst interessant voor Nederland. De RS5 is namelijk ook relatief voordelig, met een prijskaartje van 120 mille. Dus wij zeggen: kom maar door met die RS Q5!

Via: Carscoops