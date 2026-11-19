Audi heeft enorm veel modellen, maar heeft nog wel een groot gaat in zijn aanbod. Een echte terreinwagen met ladderchassis. Mercedes heeft natuurlijk de G-klasse en Land Rover de Defender, maar die volg jij niet de bossen in met je Q9. Toch gaat daar misschien verandering in komen. Volkswagen heeft namelijk een merk in huis dat kan helpen.

Krijgen we een Audi Q10?

Het gaat om Scout Motors, dat is een Amerikaans merk van de Volkswagen Group. Zij hebben nog wel een platform staan dat mogelijk ook voor andere merken zou kunnen worden gebruikt. Dat bevestigt de eindtopper Scott Keogh in gesprek met The Drive. Hij laat weten dat het platform en de fabriek hartstikke geschikt zijn om bijvoorbeeld Audi's of VW's te bouwen.

En dat maakt een Audi met Scout-tech als basis gewoon een mogelijkheid. Keogh noemt het zelf een 'capable possibility'. Een officiële aankondiging is dat natuurlijk niet, maar het is zeker geen 'het kan niet'.

Dat lijkt toch op een vrij interessant idee. Scout gebruikt namelijk een body-on-frame-constructie. Dat is een constructie waarbij de carrosserie op een afzonderlijk chassis staat. Dit wordt vaak bij echte offroaders gebruikt die tegen een stootje moeten kunnen.

Chassis verlengen en gaan met die banaan?

Scott Keogh laat nog weten dat het aanpassen van het platform ook nog eens relatief eenvoudig is. De voor- en achteras kunnen namelijk gewoon hetzelfde blijven, terwijl de lengte van het chassis iets wordt aangepast. Zo zijn verschillende voertuigafmetingen mogelijk. Het komt Scout overigens wel goed uit, want hij zat zelf al te denken aan een grotere SUV met die zitrijen.

Een echte luxe terreinwagen met een Audi logo zou een hele interessante concurrent zijn voor de G-klasse van Mercedes en de Land Rover Defender. Daarnaast ligt de techniek ook nog eens onder de eigen paraplu. Hoe makkelijk wil je het hebben?

Het is trouwens niet de eerste keer dat Audi over een echte terreinwagen nadenkt. CEO Gernot Döllner liet namelijk eerder dit jaar al weten dat het merk intern de mogelijkheden voor een échte offroader aan het bekijken is. Daarbij liet hij duidelijk weten dat Audi alleen in dit segment wil stappen als het ook echt een serieuze terreinwagen kan bouwen. Een compleet nieuw platform ontwikkelen zag hij dan weer niet zitten. De techniek van Scout zou dus de ideale oplossing kunnen zijn.

Dus, of er uiteindelijk een Audi op Scout-basis komt, moeten we allemaal nog maar zien. Maar Volkswagen heeft de mogelijkheid in ieder geval niet uitgesloten. Het zou in ieder geval wel tof zijn.