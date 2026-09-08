Audi lost het irritantste probleem van elektrische deurhendels op

Verzonken deurhendels zien er lekker strak uit, maar ze hebben één behoorlijk irritant nadeel. Wat gebeurt er als de stroom uitvalt? Audi heeft bij de nieuwe A2 e-tron in ieder geval alvast over dat probleem nagedacht.

Je ziet steeds vaker van die verzonken deurhendels bij elektrische auto’s. Dat doen autofabrikanten niet om het ons zo lekker moeilijk te maken. Het is nu aerodynamisch eenmaal beter voor de actieradius. En meer kilometers rijden op een acculading willen we allemaal.

Maar het komt met een keerzijde. Elke keer uitleggen als een vriend of familielid in je auto wil stappen hoe die deuren werken. En hoe zit het met de veiligheid? De elektrische Audi A2 krijgt ook van die verzonken krengen, maar ze hebben er goed over nagedacht in Ingolstadt.

De hendels van de A2 e-tron zijn volledig elektrisch. Je raakt de sensor aan, trekt licht aan de hendel en de deur gaat open. Vergrendelen werkt eveneens met een lichte aanraking.

Dat is leuk en aardig, totdat je bedenkt dat een elektrische auto ook een keer zonder stroom kan komen te staan. En dan heb je weinig aan een deurhendel die zelf ook elektriciteit nodig heeft.

Audi stopt accu in de deur

Audi heeft daarom een soort kleine energiereserve in de deur ingebouwd. Deze energieopslagunit moet ervoor zorgen dat de deurhendel ook blijft functioneren wanneer het elektrische boordnet van de auto uitvalt.

Dat is vooral zo’n detail waar je tijdens een proefrit waarschijnlijk geen seconde bij stilstaat. Totdat je auto een elektrisch probleem heeft en je opeens voor een deur staat die je niet meer open krijgt. Audi wil dat scenario dus voorkomen.

A2 deurhendel is een technisch hoogstandje

De volledig elektrische hendels zijn esthetisch gezien erg fraai. De zogenoemde ‘wing-shaped’ hendels verdwijnen vrijwel naadloos in de carrosserie. Afhankelijk van de gekozen carrosseriekleur vormen ze een contrasterend zwart detail of vallen ze juist nauwelijks op.

Audi heeft de A2 e-tron behoorlijk strak getekend en probeert de luchtstroom op allerlei manieren te optimaliseren. Een regelbare luchtinlaat, een grotendeels gesloten bodem, speciale aerodynamische wielen en zogenaamde gap reducers rond de wielkasten moeten allemaal helpen om de luchtweerstand laag te houden. Met dus een speciaal hoofdstuk weggelegd voor de deurhendel in de Audi A2 e-tron.

Het grappige is dat juist zo’n klein onderdeel daardoor ineens behoorlijk complex wordt. Een traditionele deurhendel is zo simpel als wat. Je trekt eraan en via een mechanisme ontgrendel je het slot. Bij de A2 e-tron komt daar elektronica, sensortechniek en dus zelfs een eigen energievoorziening bij kijken.

Of dat in de praktijk beter is, moet natuurlijk nog blijken. Alles wat complex is, kan stuk. Een mechanische deurhendel is niet bepaald storingsgevoelig. Komt daar elektronica bij kijken dan is dat een ander verhaal.

Minder uitstekende delen zijn gunstig voor de stroomlijn. Audi vond dat duidelijk belangrijker dan alle complexiteit die komt kijken bij de geavanceerde deurhendel van de A2 e-tron. Het is het waard geweest, want dit is straks de zuinigste elektrische Audi tot op heden.