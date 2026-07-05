De Nuvolari is het begin van het einde voor Audi

Audi presenteerde onlangs de nieuwe Nuvolari. Een spectaculaire halo-auto die moet laten zien waar het merk technisch toe in staat is. Toch stemt die auto mij vooral somber. Niet omdat de Nuvolari slecht is, maar omdat Audi steeds meer begint te lijken op Alfa Romeo: bijzondere modellen verdwijnen, crossovers nemen het over en de écht gave auto's worden onbereikbaar voor gewone liefhebbers.

Een auto voor mensen met smaak

Alfa Romeo was jarenlang het merk dat de gevestigde orde uitdaagde. En met die gevestigde orde bedoel ik natuurlijk BMW en Mercedes-Benz. Wilde je iets anders dan de standaard premiumkeuze, dan kwam je al snel bij Alfa Romeo uit. Als beloning kreeg je een auto die beter smoelde en beter stuurde dan die saaie Duitsers.

In de jaren 80, jaren 90 en ook daarvoor boekte Alfa daar best veel succes mee. Eind jaren 90 kwam de Alfa Romeo 156. Daarna volgden onder meer de 166, GTV, Spider, GT en Brera. Auto’s met karakter, die zich onderscheidden van de massa.

En wat hebben we nu nog bij Alfa Romeo? Eigenlijk een paar crossovers en een extreem dure hypercar: de Alfa Romeo 33 Stradale. Die 33 staat meteen voor het aantal exemplaren dat gebouwd wordt. Met andere woorden: een auto die jij en ik waarschijnlijk nooit in het wild gaan tegenkomen.

Daar word ik in de basis niet blij van. Het is ongetwijfeld een fantastische auto, maar hij staat totaal niet meer in verbinding met de rest van het gamma. En daar zit precies mijn punt.

Audi was óók een uitdager

Audi was ooit net zo goed een uitdager. Eigenlijk nam Audi de rol over die Alfa Romeo vroeger had. Audi bouwde een indrukwekkende line-up op met cabriolets, coupés, sportauto’s en allerlei modellen die nét even anders waren.

Maar langzaam is daar verandering in gekomen. Na Dieselgate moest er gereorganiseerd worden. Er moest gesneden worden in de kosten. En daarbij is echt iets verloren gegaan.

Neem alleen al de Audi S3 Cabriolet. Verdwenen. De Audi A5 Cabriolet? Verdwenen. De Audi RS5 en S5 Cabrio? Weg. De Audi TT Roadster en R8 Spyder? Ook weg. Alle cabriolets zijn geschrapt bij Audi.

Waar zijn de snoepjes gebleven?

En hoe zit het met de coupés? De Audi TT, de Audi A5 Coupé, de Audi S5 Coupé, de Audi RS5 Coupé: allemaal verdwenen. Wat is ervoor teruggekomen?

Nog meer crossovers. Nog meer van die vierwielaangedreven mollige auto’s die hoog op hun poten staan. Precies zoals we ook bij Alfa Romeo hebben gezien. Bij Audi valt het nog meer op, omdat het relatief recent gebeurd is.

Zelfs de A8, nota bene het vlaggenschip waar onze koning en koningin in rijden, is uit productie genomen. Over een opvolger is het angstwekkend stil in Ingolstadt.

Audi verliest daarmee steeds meer van de auto’s die het merk ooit bijzonder maakten.

De Audi Nuvolari voelt als een Audi 8C

Nu hoor ik jullie denken: maar we hebben toch de Audi Nuvolari?

In de basis is dat inderdaad een gave auto. Hij doet me echter te veel denken aan de Alfa Romeo 8C. Een spectaculaire halo-auto met een extreem beperkte oplage, een extreem prijskaartje en een aanwezigheid die vooral symbolisch is.

Het model is zo duur en zo exclusief wordt dat je de Nuvolari nauwelijks gaat tegenkomen. Net als de Alfa Romeo 8C, die ik precies 3x op straat heb gezien. Één keer reed ik er zelf, dat telt eigenlijk niet eens.

Je ziet zo’n auto een keer bij een dealer. Een keer op een concours d’élégance. Een keer tijdens Cars & Coffee. Mensen gaan er echt niet wekelijks, laat staan dagelijks mee rijden en dat was bij de Audi R8 anders.

Waarom de R8 zo belangrijk was

De Audi R8 zag je gewoon rijden. In Nederland, België, Duitsland en tal van andere landen. De R8 was een supercar voor iedereen en voor alle dag.

Dat was juist het mooie van die auto. Een supercar met de praktische bruikbaarheid van een Audi. Wie vond dat nou niet leuk? Sterker nog: ik kijk zelf ook weleens naar een gebruikte Audi R8. Is dat verstandig? Nee, natuurlijk niet. Leuk is het absoluut wel en met ons occasion aankoopadvies van de Audi R8 voorkom je een echte miskoop.

De Nuvolari gaat die rol niet vervullen. Daarvoor is hij simpelweg te exclusief en wordt te beperkt geproduceerd. Daarmee voelt de Audi Nuvolari als de Alfa Romeo 8C van Audi. Leuk voor de happy few.

Audi volgt Alfa Romeo

Dat maakt me bezorgd. Want het lijkt alsof Audi dezelfde route volgt als Alfa Romeo: steeds meer bijzondere modellen schrappen, steeds exclusievere speeltjes aan de bovenkant introduceren en ondertussen een steeds saaier aanbod onderin creëren.

Audi bouwt nog steeds uitstekende auto's. Maar uitstekende auto's zijn niet hetzelfde als auto's waar liefhebbers van dromen. En juist die droomauto's verdwijnen in rap tempo uit het gamma van Audi.