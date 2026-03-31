Audi blaast diesel nieuw leven in met elektrische trucendoos

Diesel is dood. Toch? Nou, niet als je het aan Audi vraagt. Terwijl de rest van de wereld zich massaal op stekkers stort, komt Ingolstadt doodleuk met een nieuwe, hypergeavanceerde V6 diesel. Niet omdat het moet, maar blijkbaar toch gewoon omdat het kan. En eerlijk is eerlijk: ze hebben er alles aan gedaan om ’m relevant te houden.

Diesel, maar dan met hulp

Goed, Audi’s nieuwste 3.0-liter TDI, intern bekend als de EA897evo4, is dus allesbehalve een ouderwetse roetmobiel. De truc? Elektrificatie. En niet een beetje ook. Deze diesel krijgt een 48V mild-hybride systeem met een starter-generator, een aparte elektromotor in de aandrijflijn én zelfs een elektrische compressor. Ja, een compressor die niet op uitlaatgassen draait, maar gewoon op stroom. Tof.

Het resultaat is interessant. In basis levert de V6 zo’n 295 pk en 580 Nm, maar met hulp van al die elektrische fratsen loopt dat op tot 319 pk en 598 Nm. En het knappe: volgens Audi moet je er ook nog gewoon zo’n 1 op 16 tot 1 op 19 mee kunnen rijden. Diesel, maar dan met een stekkerattitude.

Turbolag? Welke turbolag?

Die elektrische compressor is misschien wel het interessantste stukje techniek. Waar een traditionele turbo eerst moet wachten op uitlaatgassen, levert deze elektrische variant dus direct druk. Resultaat: praktisch geen turbolag meer.

De compressor jaagt in 250 milliseconden naar 90.000 toeren en bouwt razendsnel turbodruk op. Audi claimt zelfs dat de boost bijna een seconde sneller beschikbaar is dan voorheen. Met andere woorden: je trapt het pedaal in en de auto doet meteen iets terug. Best verfrissend, voor iets dat officieel nog steeds “diesel” heet.

Een beetje elektrisch rijden, omdat het kan

Alsof dat nog niet genoeg is, kan deze TDI ook een klein beetje elektrisch rijden. De powertrain-generator kan de auto kort aandrijven zonder hulp van de tractormotor, bijvoorbeeld in stadsverkeer. Daarnaast kan het systeem energie terugwinnen en opslaan in een lithium-ijzerfosfaatbatterij. In boostmodus voegt het systeem tot 24 pk en 230 Nm extra toe.

Groener geweten, soort van

Audi heeft ook nog aan het geweten gedacht. Deze motor kan namelijk draaien op HVO (hydrotreated vegetable oil), een synthetische diesel die de CO₂-uitstoot tot wel 95 procent kan verminderen ten opzichte van fossiele diesel. Klinkt indrukwekkend, al blijft het natuurlijk een beetje alsof je een dubbele cheeseburger bestelt met een light cola erbij. Maar goed, het is iets.

Audi laat met deze V6 TDI in ieder geval zien dat de verbrandingsmotor nog lang niet klaar is. Met elektrische hulp, slimme techniek en een iets groener randje probeert het merk diesel opnieuw relevant te maken.

Bron: Autocar