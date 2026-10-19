Audi RS3 Competition Limited is écht de laatste met die 5-cilinder #test

De Audi RS3 Competition Limited is meer dan een rijk aangeklede RS3. Het is een uitzwaaimodel voor de 2.5-liter vijfcilinder die Audi groot maakte – en mogelijk de laatste keer dat we dit blok in een nieuwe RS3 zien. De bekende ontstekingsvolgorde 1-2-4-5-3 levert nog altijd die karakteristieke soundtrack, terwijl 400 pk en 500 Nm zorgen voor 0-100 in 3,8 seconden en een topsnelheid van ongeveer 290 km/u.



Audi monteert een drieweg instelbare schroefset, een dikkere stabilisator achter en opvallend genoeg bredere banden vóór dan achter: 265 tegenover 245. Dat past bij de voorwielaangedreven basis van de RS3, maar dankzij de torque splitter op de achteras voelt hij veel speelser dan oude quattro-modellen. In RS Torque Rear kan hij zelfs daadwerkelijk driften.



Ook visueel krijgt deze Competition Limited genoeg bijzonders mee. Malachietgroene lak, neodymiumkleurige accenten, matte carbon details, speciale gordels en een rijk aangekleed interieur.



Wereldwijd worden er 150 gebouwd, waarvan vijftien voor Nederland. De prijs is minstens zo stevig: 150.000 euro. Voor minder geld koop je een grotere en krachtigere RS5, maar die heeft dan weer niet deze vijfcilinder.