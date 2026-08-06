Audi neemt opvallend besluit over de Q8

Er zijn tegenwoordig SUV's in alle soorten en maten. Hoog, laag, elektrisch, benzine, met zeven zitplaatsen of juist met een daklijn waar je achterpassagiers echt keiharde nekklachten van krijgen. Audi doet daar natuurlijk vrolijk aan mee. Zo vrolijk zelfs, dat je je inmiddels kunt afvragen of het merk zelf nog weet hoeveel Q's er zijn. Juist om die reden leek de Q8 eigenlijk wel een logisch slachtoffer. Maar nee hoor, Audi houdt hem gewoon in leven.

Zelfs de baas was verbaasd

Met de nieuwe Q7 voor gezinnen en de nóg grotere en luxere Q9 voor iedereen die graag in een rijdende directiekamer zit, leek de Q8 ineens een beetje overbodig. Sterker nog, toen Gernot Döllner in 2023 aantrad als CEO, bleek er intern nog niet eens een besluit te zijn genomen over een opvolger.

Dat vond hij opvallend.

"Tot mijn verrassing was er geen beslissing over een nieuwe Q8. Dat hebben we veranderd," zegt de topman tegen Edmunds. Met andere woorden: de Q8 mag toch blijven. Hoera.

Gewoon lekker onpraktisch

De volgende Q8 wordt opnieuw de sportieve broer van de Q7. Dat betekent vooral: minder hoofdruimte achterin, minder bagageruimte en een daklijn die vooral bedoeld is om er op de oprit nét even iets stoerder uit te zien.

Want ja, een SUV-coupé koop je niet omdat hij praktisch is lijkt me. Daar koop je gewoon een Q7 voor.

Onderhuids blijft de Q8 waarschijnlijk dicht tegen de Q7 aan zitten. Dat betekent dat ook de snelle varianten gewoon terug lijken te keren. Denk aan een SQ8 met een 2,9-liter biturbo V6 en waarschijnlijk opnieuw een RS Q8 met de bekende 4,0-liter biturbo V8. En dat laatste zullen liefhebbers graag horen.

Best een opvallende keuze

Dat Audi de Q8 laat voortleven vind ik best verrassend. De verkopen zijn namelijk niet geweldig, SUV-coupés zijn lang niet meer zo hip als een paar jaar geleden en binnen de Volkswagen Groep gaan al langer geruchten dat juist dit soort nichemodellen tegen het licht worden gehouden.

Blijkbaar ziet Audi blijkbaar nog voldoende toekomst in de Q8. Misschien omdat er altijd klanten zullen zijn die een Q7 te braaf vinden, maar een Lamborghini Urus net iets buiten budget. En zeg nou zelf: een SUV met een aflopende daklijn is misschien niet de meest logische auto ter wereld.

Maar logisch is in autoland gelukkig al lang geen geldig verkoopargument meer.

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