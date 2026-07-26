Audi Nuvolari vs. Lamborghini Temerario: hoe groot zijn de verschillen?

We worden niet snel meer verrast door een nieuw model, maar eerder dit jaar kwam Audi uit het niets met de Nuvolari, een gloednieuwe supercar met V8. Wij dachten dat dit hoofdstuk definitief was afgesloten met het verdwijnen van de R8.

Nu is het voor Audi een stuk makkelijker om een supercar te maken dan bijvoorbeeld voor BMW. Audi kan natuurlijk gebruikmaken van Lamborghini-techniek. De Nuvolari is dan ook gebaseerd op de Temerario, zoals de vorige R8 gebaseerd was op de Huracán. Maar hoe groot zijn de verschillen nu eigenlijk? Die prangende vraag gaan we in dit aritkel beantwoorden, met de informatie die we nu hebben.

Contrast

Qua designfilosofie is er in ieder geval een groot contrast. Lamborghini is gek op hoeken, vouwen en gaten, terwijl de nieuwe designtaal van Audi juist heel minimalistisch is. De Audi oogt zo futuristisch dat je er bijna automatisch vanuit gaat dat het een EV is. Maar de centrale uitlaat geeft aan dat er toch echt een V8 in ligt. De positionering van de uitlaat is ook meteen zo’n beetje de enige uiterlijke overeenkomst tussen de Temerario en de Nuvolari.

Vanbinnen is het contrast net zo groot. Het interieur van de Audi is heel clean (of kaal, het is maar net hoe je het bekijkt), het interieur van de Lambo is een stuk drukker. Toch is de Temerario ook al wat kaler dan de Huracán, omdat veel knopjes zijn vervangen door een centraal scherm. Het contrast met de Huracán zou nog een stuk groter zijn geweest.

Rollen omgedraaid

Goed, de Audi R8 heeft er altijd al anders uitgezien dan een Lamborghini, interessanter is de positionering. De Nuvolari haalt namelijk 1.001 pk uit de combinatie van een 4,0 liter biturbo V8 en drie elektromotoren. Nu levert de Temerario ook al 920 pk, maar toch is het opmerkelijk dat een Audi boven een Lamborghini gepositioneerd wordt. Dat was bij de R8 nooit het geval. De Lamborghini was altijd de duurdere en exclusievere optie. Nu worden de rollen omgedraaid.

De Nuvolari krijgt een topsnelheid van boven de 350 km/u, terwijl de Temerario blijft steken op 343 km/u. Ook is de Audi een tiende sneller op de sprint van 0 naar 100 km/u. Dit neemt 2,6 seconden in beslag. De Nuvolari is niet alleen sneller, maar ook exclusiever: er maar 499 exemplaren gebouwd. Dat is bijzonder weinig, zeker voor Audi-begrippen. Normaal is dat de oplage van een special edition met een bijzonder kleurtje.

Prijs

Het voordeel voor Audi is natuurlijk dat ze op deze manier veel meer geld voor de auto kunnen vragen. Dat doen ze dan ook. De Lamborghini Temerario heeft in Nederland een vanafprijs van circa 4 ton, de Nuvolari gaat naar verwachting ruim boven de 7 ton kosten. De definitieve prijs is nog niet bekend, maar die weten we als het goed is binnen een paar maanden. De Nuvolari wordt namelijk dit najaar al leverbaar en de leveringen starten al in het voorjaar van 2027. Vaak gaan er jaren overheen voordat een concept car productie ziet, maar met de Nuvolari laat Audi er geen gras over groeien.

Dan is nu de vraag aan jou: welke van de twee heeft je voorkeur? Laat het weten in de reacties of in de onderstaande poll. Het prijsverschil mag je gemakshalve even buiten beschouwing laten.

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