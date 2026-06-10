Audi Nuvolari wordt al lekker afgebeuld op de Ring

Er zijn autofabrikanten die jarenlang teasers de wereld in slingeren voordat ze een nieuwe supercar onthullen. Audi besloot het net een beetje anders aan te pakken. Het merk gooide eerder deze maand doodleuk een 1.001 pk sterke middenmotor-supercar op tafel en deed vervolgens alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Na zijn debuut in Monaco is het tijd voor het serieuze werk. Fotografen hebben de nieuwe topper namelijk gespot op de Nürburgring. Oftewel: de plek waar marketingpraatjes plaatsmaken voor rondetijden.

Ook 1.001 pk moet naar school

Het leuke aan de Nuvolari is dat niemand hem zag aankomen. Audi leek de afgelopen jaren vooral bezig met SUV's, EV's en steeds maar weer aanpassen van de modelnamen en type-aanduidingen. En toen stond er opeens uit het niets een spirituele opvolger van de R8 met meer dan duizend pk. Dat vermogen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Achter de stoelen ligt een bekende 4,0-liter V8 met twee turbo's, geholpen door drie elektromotoren. Samen zijn ze goed voor 1.001 pk.

Dat is meer vermogen dan een Lamborghini Temerario. Best opvallend, aangezien de Italianen en Duitsers tegenwoordig ongeveer dezelfde onderdelenkast delen. De prestaties zijn dan ook geen kattenpis. Audi belooft een sprint naar 100 km/u in 2,6 seconden en een topsnelheid van meer dan 350 km/u. Snel genoeg dus om jezelf heel creatief in de problemen te brengen.

Laat de Ring beslissen

Audi noemt de eerder onthulde Nuvolari een bijna productierijp prototype. En toch rijdt de auto op de Nürburgring nog met wat camouflage rond. Waarschijnlijk niet omdat Audi ineens een compleet ander ontwerp gaat introduceren hoor. Eerder omdat Audi graag doet alsof er nog geheimen zijn. Interessanter is wat de Ring straks over de auto gaat vertellen. Een actieve achtervleugel die meer dan 400 kilo neerwaartse druk kan genereren klinkt geweldig in een persbericht. Hetzelfde geldt voor gigantische keramische remmen en slimme vierwielaandrijving. Maar de Nürburgring heeft weinig respect voor brochures. Dat weten we allemaal.

Daar moet de Nuvolari laten zien dat hij meer is dan een Audi met dikke pk-cijfers en een Lamborghini-hart. Daar moet hij bewijzen dat hij het gat kan vullen dat de R8 heeft achtergelaten.

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