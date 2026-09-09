Audi geeft geld toe om elektrische leaseauto te houden

Geld toe krijgen om je auto te houden? Opmerkelijk, maar het kan voorkomen. Wellicht als eenmalig aanbod omdat het de leasemaatschappij goed uitkomt, maar in dit geval gaat het om een landelijke actie van Audi.

In de Verenigde Staten krijgen leaserijders met een elektrische Audi tot 10.000 dollar korting als ze hun auto aan het einde van de looptijd kopen. Het gaat om een actie die volgens een bulletin van Audi begin september van start is gegaan, aldus Carsdirect .

Hoeveel korting de klanten krijgen, hangt af van het model. De absolute hoofdprijs gaat naar de Audi e-tron GT. Wie deze elektrische sportieveling least en hem vervolgens wil kopen, krijgt maar liefst 10.000 dollar korting op de aankoopprijs.

Bij de andere modellen liggen de bedragen iets lager. Voor een Q8 e-tron bedraagt de korting 4.000 dollar, terwijl een Q4 e-tron goed is voor 5.000 dollar voordeel. Audi geeft daarnaast de dealer een extra stimulans. Voor iedere klant die gebruikmaakt van de regeling krijgt de dealer 500 dollar als zogenaamde Dealer Facilitation Incentive.

Waarom geeft Audi zoveel korting?

De Amerikaanse federale belastingkorting voor elektrische auto’s is verdwenen, waardoor EV’s voor consumenten minder aantrekkelijk zijn geworden. Met deze regeling probeert Audi een deel van dat financiële nadeel op een andere manier te compenseren.

Daarnaast hebben elektrische auto’s over het algemeen een pittigere afschrijving dan een brandstofauto. Zeker bij de wat duurdere modellen, zoals de e-tron GT. De auto terugnemen na de leaseperiode en deze los verkopen kost Audi waarschijnlijk meer geld dan de leaserijder “gratis” geld geven in vorm van een aantrekkelijk overnamebod.

De klant heeft de auto immers al jaren in bezit gehad als leaseauto. Die weet dus precies hoe de actieradius, het laden en het dagelijkse gebruik bevallen. Als er dan ook nog eens met geld gezwaaid wordt kan het interessant zijn voor de leaserijder om mee te gaan in het voorstel van Audi.

Het laat tegelijkertijd zien hoe moeilijk de markt is voor gebruikte elektrische auto’s. Met name in de Verenigde Staten, waar de benzineauto nog altijd dominant is over een EV. Hier in Europa en met name in Nederland speelt dit een stuk minder. Door een recordprijs voor benzine is elektrisch rijden aantrekkelijker dan ooit. De kans dat Audi hier opeens met 10.000 euro gaat zwaaien om je in je EV te houden is dan ook klein. Jammer hoor.