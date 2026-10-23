Vernieuwde Audi Q3: minder pk voor hetzelfde geld

Audi breidt het aanbod van de Q3 uit met een nieuwe plug-in hybride aandrijflijn. De SUV is er voortaan ook met 204 pk te krijgen. Daarnaast introduceert het merk de S edition Competition als nieuwe topuitvoering. Maar er valt iets op aan het prijskaartje.

De huidige generatie van de Q3 verscheen ongeveer een jaar geleden op de markt . Audi introduceerde de SUV destijds met een vernieuwd ontwerp, moderne technologie en een plug-in hybride aandrijflijn met 272 pk. Nu komt daar een instapper bij. Je levert in op pk’s, maar de prijs is ongeveer hetzelfde gebleven. Voor die 272 pk moet je nu fors meer betalen.

Audi Q3 e-hybrid met 204 pk

De nieuwe aandrijflijn bestaat uit een 1.5-liter TFSI-benzinemotor, een elektromotor en een accupakket van 25,7 kWh. Kortom, hetzelfde recept als de 272 pk sterke variant. Alleen heeft Audi de krachtbron motorisch teruggeschroefd waardoor de instapper over een systeemvermogen van 204 pk beschikt. Je zou er bovendien 118 km volledig elektrisch mee moeten kunnen rijden.

De accu ondersteunt nog steeds snelladen met maximaal 50 kW, waarmee het laadniveau volgens Audi in minder dan een halfuur van 10 naar 80 procent stijgt. Het Duitse merk levert de Q3 met deze aandrijflijn in drie uitvoeringen. De Pro Line vormt de instapper, gevolgd door de Advanced edition en de S edition.

Dit zijn de Nederlandse vanafprijzen:

Audi Q3 e-hybrid Pro Line: € 53.990

Audi Q3 e-hybrid Advanced edition: € 55.490

Audi Q3 e-hybrid S edition: € 57.990

Opmerkelijk. Want afgelopen zomer bestelde je nog een Audi Q3 met 272 pk voor € 52.990.

Meer vermogen voor de S edition Competition

Wie toch liever 272 pk onder zijn of haar voet heeft kan voortaan terecht bij de S edition Competition. Meer paarden en dus ook minder zuunig. De elektrische actieradius bedraagt maximaal 107 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

Qua uiterlijk onderscheidt deze versie zich onder meer door een S line-exterieur, een zwart optiekpakket en 20-inch lichtmetalen velgen van Audi Sport. Privacyglas, LED-koplampen plus en LED-achterlichten pro maken eveneens deel uit van de uitrusting. Binnenin krijgt de Competition een S line-interieur.

Voor deze uitvoering vraagt Audi minimaal € 63.990. Daarmee bedraagt het prijsverschil met de goedkoopste Q3 e-hybrid precies 10 mille. Daarvoor krijg je niet alleen meer vermogen, maar dus ook een uitgebreidere aankleding.

Q3 Sportback standaard wat dikker

De Q3 Sportback was er ook nog. De coupé-achtige variant is voortaan uitsluitend leverbaar in twee uitvoeringen die allebei zijn voorzien van een S line-uitrusting. De keuze bestaat uit de 204 pk sterke S edition en de 272 pk sterke S edition Competition.

De Audi Q3 Sportback e-hybrid S edition met 204 pk kost minimaal € 59.490. Voor de variant met 272 pk, die eveneens de Competition-aankleding krijgt, moet je minstens € 65.490 neertellen.

De vernieuwde Audi Q3-modellen zijn per direct te configureren en te bestellen.

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